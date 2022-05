Schulmassaker in Texas: Eltern werfen Polizei Untätigkeit vor

Auch drei Tage nach dem tragischen Schusswaffenmassaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sitzt der Schock noch immer tief. Ein 18-Jähriger hatte am Dienstag mit bisher noch ungeklärtem Motiv 19 Schulkinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Die eiligst herbeigerufene Polizei tötete daraufhin den Angreifer. Nun werden aber Stimmen laut, die Beamten hätten zu lange nicht eingegriffen.

Polizei gerät wegen Vorgehen bei Attacke unter Druck

Eltern werfen den Einsatzkräften vor, zu lange untätig gewesen zu sein und nicht rechtzeitig gehandelt zu haben. Die Behörden bestätigten am Donnerstag, dass der Schütze rund eine Stunde in dem Klassenzimmer verbracht habe, in dem er auf die Kinder und die Lehrkräfte schoss. Erst dann habe die Polizei den Raum betreten und den Täter getötet.

Victor Escalon vom Ministerium für öffentliche Sicherheit in Texas sprach bei einer Pressekonferenz in der texanischen Kleinstadt Uvalde von einer "komplexen Situation". Der Angreifer Salvador Ramos habe etwa um 11.40 Uhr (Ortszeit) am Dienstag die Grundschule ungehindert durch eine unverschlossene Tür betreten. Daraufhin sei er schließlich in ein Klassenzimmer in der Nähe eines Eingangs gegangen, erklärte Escalon. Die Polizei sei innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen, weil Zeugen den mit einem Sturmgewehr bewaffneten Schützen vor der Schule gesehen hätten.

Beamte versuchten mit Täter zu verhandeln

Auf die Frage, warum die Polizei nicht direkt versucht habe, in den Klassenraum einzudringen, sagte Escalon, es hätte den Polizisten an Spezialausrüstung gefehlt. Die Tür sei "verbarrikadiert" gewesen. Die Polizei hatte dann Verstärkung angefordert und Schulkinder und Lehrkräfte in Sicherheit gebracht.

Außerdem hätte sie versucht, mit dem Schützen zu verhandeln. Dieser habe einen Großteil der Schüsse ganz zu Anfang abgefeuert. "Während der Verhandlungen wurde nicht viel geschossen, außer dass er versuchte, die Polizisten auf Abstand zu halten", sagte Escalon. Nach rund einer Stunde seien Spezialkräfte eingetroffen, die den 18-Jährigen erschossen hätten.

Ehemann einer der getöteten Lehrerin "aus Trauer gestorben"

Dass die Trauer bei vielen Angehörigen in den USA noch immer groß ist, zeigt auch der Fall einer der beiden ums Leben gekommenen Lehrerinnen. Deren Ehemann ist laut übereinstimmenden Medienberichten nun ebenfalls gestorben. Der etwa 50-Jährige habe am Donnerstagmorgen eine Gedenkstätte für seine Frau besucht, um Blumen abzulegen, zitierte die "New York Times" den Neffen der Lehrerin, John Martinez. Als er wieder nach Hause kam, sei er einfach umgefallen.

Auf einer eingerichteten Spendenseite schrieb eine Frau, bei der es sich um die Cousine der getöteten Lehrerin handeln soll, dass der Ehemann infolge eines medizinischen Notfalls gestorben sei. "Ich glaube wirklich, dass (er) an einem gebrochenen Herzen gestorben ist und dass der Verlust der Liebe seines Lebens (...) zu schwer zu ertragen war", hieß es. Der Sender ABC berichtete unter Berufung auf Martinez und einen engen Freund der Familie, dass der Ehemann an einem Herzinfarkt gestorben sei. Das Paar, das laut der Website der Robb Elementary School 24 Jahre lang verheiratet war, hinterlässt vier Kinder.

Waffenlobby NRA beginnt mehrtägige Jahrestagung

Trotz vieler Proteste beginnt heute in der texanischen Großstadt Housten auch das Jahrestreffen der umstrittenen US-Waffenlobbyorganisation NRA. Bei der dreitägigen Veranstaltung der National Rifle Association werden auch zahlreiche Politiker der konservativen Republikaner erwartet, unter ihnen der frühere Präsident Donald Trump. Der Hersteller des Sturmgewehrs, das bei dem Blutbad in Uvalde verwendet wurde, hat jedoch erklärt, auf die Teilnahme an der Tagung verzichten zu wollen.

Die NRA steht aktuell wieder massiv in der Kritik. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, die Verabschiedung strengerer Schusswaffenvorschriften in den USA immer wieder zu verhindern. Die NRA mit nach eigenen Angaben knapp fünf Millionen Mitgliedern gilt als ist die lauteste und einflussreichste Stimme der Waffenlobby in den USA. Der Verband gibt jährlich Millionen von Dollar aus, um für ihre Anliegen zu werben und einzelne Politiker zu unterstützen oder abzukanzeln.

Am Rande der Veranstaltung werden Proteste von Verfechtern schärferer Waffengesetze erwartet. US-Präsident Joe Biden hat nach der schrecklichen Tat in Uvalde gefordert, der Waffenlobby "die Stirn zu bieten". Schusswaffen sind laut Daten der Gesundheitsbehörde CDC die häufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen in den USA.