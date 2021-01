Schulen sollen wohl geschlossen bleiben - Öffnung in Stufen

Die Entscheidung über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Weihnachtsferien sollen nach dem Willen der Kultusminister die Bundesländer selbst treffen. Sollte es die Corona-Lage in einzelnen Ländern zulassen, sei die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler aus dem momentan praktizierten Distanzunterricht in Stufen möglich, heißt es in einem Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK).

Zugleich verweisen die Minister aber auf die nach wie vor hohen Sieben-Tage-Inzidenzwerte und die "nicht sichere Einschätzung des Infektionsgeschehens" nach Weihnachten und Silvester. Daher müssten die im Dezember beschlossenen Maßnahmen - also Distanzunterricht oder die Aufhebung der Präsenzpflicht - unter Umständen "in Deutschland oder in einzelnen Ländern" fortgeführt werden.

Dass ältere Schüler (ab Klasse 7) weiterhin zuhause lernen sollen, scheint zwischen den Ministern unstrittig zu sein. Doch auch bei jüngeren Schülern wird es wohl überwiegend beim Distanzunterricht bleiben.

Am Dienstag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) und die Ministerpräsidenten der Länder über eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus und das weitere Vorgehen an Schulen beraten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits am Sonntag gefordert, es dürfe "keine überstürzte Öffnung von Schulen und Kitas" geben.

"Grundschüler als erstes wieder in die Schule"

Die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz und brandenburgische Bildungsministerin, Britta Ernst (SPD), betonte nach den Beratungen mit ihren Ressortkollegen die große pädagogische Bedeutung des Präsenzunterrichts für Schüler. "Wenn sich in den Ländern Spielräume für Lockerungen ergeben, sollen die Grundschülerinnen und Grundschüler bzw. die unteren Jahrgänge als erstes wieder die Schule besuchen können", forderte sie.

Die KMK warnt in ihrem Beschluss, dass ausgesetzte Präsenzpflicht beziehungsweise der Distanzunterricht in den Schulen über einen längeren Zeitraum "nicht ohne negative Folgen für die Bildungsbiographien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen" bleibe. Die Kultusminister "betonen daher die Bedeutung einer schnellen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Schulen in Abwägung mit Fragen des Gesundheitsschutzes".

Stufenplan der Minister

Die Rückkehr der Kinder und Jugendlichen an die Schulen soll laut KMK-Beschluss in drei Stufen erfolgen: In der ersten Stufe sollen zunächst nur die Jahrgangsstufen eins bis sechs Präsenzunterricht erhalten, während ältere Schüler im Distanzunterricht bleiben. In der zweiten Stufe sollen die Klassen ab Jahrgangsstufe 7 geteilt und im Wechsel in der Schule und daheim unterrichtet werden. Und erst in einer dritten Stufe soll es wieder für alle Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht geben.

Ausnahmen fordern die Kultusminister weiterhin für die Abschlussklassen, in Anlehnung an den Bund-Länder-Beschluss von Mitte Dezember. "Für die Abschlussklassen sollen mit Blick auf die Abschlüsse und Prüfungen weiterhin Ausnahmen vom Distanzunterricht möglich sein", betonte Ernst.

Bundesschülerkonferenz kritisiert Minister

Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, zeigte sich enttäuscht über den Beschluss. Die Kultusminister seien mal wieder nicht in der Lage gewesen, klare zielführende Aussagen zu treffen, bemängelte er. "Der Frage, wie wir tatsächlich nächste Woche den Schulbetrieb aufnehmen, wurde konsequent aus dem Weg gegangen." Ungeklärt bleibe auch, wie mit Abschlussprüfungen umzugehen sei. "Das ist besonders für die Prüflinge eine weitere Geduldsprobe die nicht zu enden scheint."

Er hätte sich einen klaren Fahrplan gewünscht, betonte Schramm. Aber der KMK-Beschluss gebe nicht im geringsten einen klaren Kurs an. "Man hätte sich heute auch mit den dringenden Fragen beschäftigen müssen, wie man die Bildungsgerechtigkeit auch in dieser Zeit sicherstellt." Zu viele Schüler blieben derzeit auf der Strecke.

Grüne fordern Fahrplan für das restliche Schuljahr

Die bayerische Grünen-Landtagsfraktion fordert indessen verlässliche Vorgaben und einen "Fahrplan für das restliche Corona-Schuljahr". Die bildungspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Gabriele Triebel, betonte, die Übertritts- und Prüfungsbedingungen müssten jetzt definiert und kommuniziert werden.