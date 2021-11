Schulen: Politik diskutiert über vorgezogene Weihnachtsferien

Das Infektionsgeschehen insbesondere unter Schülerinnen und Schülern steigt dramatisch an. Sollen die Weihnachtsferien wie schon im vergangenen Jahr nach vorne hin verlängert werden, um die Gefahr von Ansteckungen zu verringern?

Habeck: Bei hoher Inzidenz früher in die Ferien

Kurz vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise hat sich der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck genau dafür ausgesprochen, ebenso wie das zuvor beispielsweise Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) schon getan hatte. "Ich halte es für richtig, wenn die Weihnachtsferien in den Ländern, wo die Inzidenzen sehr hoch sind, vorgezogen werden", sagte Habeck im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF.

Das könnten die Länder im Einzelfall unterschiedlich handhaben, so Habeck: "Baden-Württemberg, und das halte ich für eine sehr kluge Idee, wird die letzte Woche vor den Schulferien zum Impfen der Kinder nutzen, jedenfalls das Angebot bereitstellen." Natürlich sollten auch Betreuungsangebote möglich sein. "Das ist dann nicht eine verordnete Schließung, aber hätte den gleichen Effekt", sagte er.

Nur zwei Bundesländer beenden den Unterricht früher

Dafür, die Ferien früher beginnen zu lassen, hat sich die Landesregierung in Stuttgart allerdings bisher nicht entschieden - obwohl die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina den Ländern genau das am vergangenen Samstag in einer Adhoc-Stellungnahme empfohlen hatte, um den Anstieg der Inzidenzen zu stoppen.

Mit Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben bisher nur zwei Bundesländer angekündigt, dass der letzte Schultag bereits am 17. Dezember sein soll. Das bedeutet die Komplett-Schließung der Schulen in der Woche vor Weihnachten.

Die Rechtsgrundlage steht in Frage

Allerdings haben es die betreffenden Landesregierungen vermieden, das Wort Schulschließung zu verwenden - und lieferten die Erklärung gleich mit dazu: Das vergangene Woche in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz des Bundes lasse diese Maßnahme formell nämlich gar nicht mehr zu.

Darauf wird bei der Diskussion um vorgezogene Weihnachtsferien in anderen Bundesländern immer wieder hingewiesen. So hielt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) der Forderung der Landes-SPD nach vorgezogenen Ferien entgegen, dass die SPD im Bund mit der Reform des Infektionsschutzgesetzes Schulschließungen selbst untersagt habe. Es gebe mittlerweile für solche Schritte "schlicht keine Rechtsgrundlage mehr".

Die designierte Bundesministerin setzt auf Masken und Impfen

Auch die designierte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hält coronabedingte Schulschließungen zum jetzigen Zeitpunkt für nicht angebracht. "Sie dürfen nicht das Erste sein, sondern müssen das Letzte sein", sagte sie am Montag bei RTL/ntv: "Man muss erstmal alles andere tun, bevor man eine solche Maßnahme in Erwägung zieht."

Auch vorgezogenen Weihnachtsferien erteilte Stark-Watzinger eine Absage: "Wir können durch Masken, Hygienevorschriften, konsequentes Impfen und vor allen Dingen Boostern in den Schulen verhindern, dass eben solche Maßnahmen getroffen werden müssen."

Söder: Noch kein Anlass für Schulschließungen

Auf dieser Linie bewegt sich bislang auch die bayerische Staatsregierung. Wenige Stunden vor der Bund-Länder-Runde zu Corona forderte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zwar erneut ein entschlossenes und gemeinsames Handeln aller Beteiligten ein, mit Blick auf vorgezogene Weihnachtsferien hielt er sich gegenüber dem BR aber alle Optionen offen: "Ich bin sehr dafür, die Schulen so lange wie nur möglich offen zu halten. Es gibt jetzt auch keinen Anlass, sie jetzt zu schließen in Bayern. Ob die Ferien etwas vorher stattfinden können, da wäre ich offen, wenn wir uns auf solche Regelungen verständigen."

Damit bleibt es bei der Position, die Mitte vergangener Woche bereits das Münchner Kultusministerium auf BR-Anfrage vertreten hatte: In Bayern ist der 23. Dezember letzter Schultag. Die Ferien beginnen damit erst an Heiligabend, erster Schultag im neuen Jahr ist am 10. Januar.

Elternverband gegen frühere Ferien

Der Bayerische Elternverband (BEV) lehnt Pläne für vorgezogene Weihnachtsferien kategorisch ab. Dies stehe "dem Bildungsauftrag und den elementaren Entwicklungsbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler grob entgegen", heißt es in einem Offenen Brief des BEV an Ministerpräsident Markus Söder und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Es sei zudem fraglich, ob vorgezogene Schulferien die Ausbreitung des Virus bremsen könnten. Stattdessen fordert der BEV, die Präsenzpflicht an den bayerischen Schulen auszusetzen. Familien müssten angesichts der aktuellen Infektionslage wieder selbst Risiken und Nutzen des Schulbesuchs abwägen dürfen und ihr Kind "ohne Attest zuhause lerne" lassen,

Situation ist eine andere als 2020

Im vergangenen Jahr waren die Weihnachtsferien in vielen Bundesländern vorgezogen worden, auch im Freistaat. Söder erklärte damals, man könne in der Zeit "schön zuhause bleiben". Allerdings gab es damals noch keinen verfügbaren Impfstoff - inzwischen sind hingegen viele Großeltern bereits dreimal geimpft. Zudem können sich mittlerweile auch Zwölf- bis 17-jährige Schülerinnen und Schüler gegen Covid impfen lassen.