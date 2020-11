Mehr als 300.000 Schüler in Corona-Quarantäne

Der Deutsche Lehrerverband schätzt laut einem Bericht der Bildzeitung, dass derzeit etwa 30.000 Lehrer und mehr als 300.000 Schüler wegen Corona in Quarantäne sind. Ende September seien es noch rund 50.000 Schüler gewesen. Es gebe immer mehr Schulschließungen. Der Lehrerverband fordert deswegen höhere Sicherheitsvorkehrungen an Schulen.

Meidinger: "Salami-Lockdown" an Schulen

Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, beklagt in der Passauer Neuen Presse einen "Salami-Lockdown" an den Schulen, also die schrittweise Schließung. Die Politik habe sich zurückgezogen, jetzt würden die Gesundheitsämter entscheiden. Das könne nicht sein, kritisierte Meidinger.

Halbierte Klassen besser als Schließung

Er hoffe, dass generelle Schulschließungen vermeidbar seien. Es müssten aber "bei exponentiell wachsenden Infektionszahlen die präventiven Vorsichtsmaßnahmen an Schulen hochgefahren werden", fordert Meidinger.

Dazu zähle neben der bereits geltenden Maskenpflicht auch die vorübergehende Wiedereinführung der Abstandsregel, was halbierte Klassen und Wechselbetrieb bedeuten würde. "Das wäre aber immer noch besser als eine Vollschließung", betonte Meidinger.

"Kapitulation der Schulen vor der Pandemie"

Den politisch Verantwortlichen warf der Verbandschef schwere Versäumnisse beim Schutz der Schulen vor dem neuartigen Coronavirus vor. "Schulen sollen auf Biegen und Brechen offen bleiben", kritisierte er. Dabei solle nicht mehr präventiv gehandelt, "sondern nur noch auf konkrete Infektionsfälle an Schulen im Nachhinein reagiert werden". Dies sei "ein Fehler und nichts anderes als die Kapitulation der Schulen vor der Pandemie".

Allgemeine Maskenpflicht für alle Schulen

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte am Dienstag für eine allgemeine Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen plädiert. Diese Maßnahme halte sie in der aktuellen Phase hoher Infektionszahlen für "zumutbar", auch an den Grundschulen. In Bayern gilt die Maskenpflicht auch an Grundschulen am Platz. Ausnahmen sind seit Montag verboten. Das hatte auch für Ärger gesorgt, vor allem in München, wo der Oberbürgermeister das vermeiden wollte.