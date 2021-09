Schule, Kita, Heim: Arbeitgeber dürfen Impfstatus abfragen

Was in Krankenhäusern und Arztpraxen für Beschäftigte mit Patientenkontakt schon lange gilt, wird in Zukunft auch für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher und in der Pflege verbindlich sein: Auf Verlangen des Arbeitgebers muss der Impfstatus offen gelegt werden. Der Bundestag hat den betreffenden Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes dahingehend ausgeweitet.

Grund ist die Annahme, dass es sich bei Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, Schülern unter zwölf Jahren und Kleinkindern um besonders gefährdeten Gruppen handelt. Diese sollen nun besser geschützt werden.

Keine Impfung? Keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen

Die Arbeitgeber sollen mit der Neuregelung in die Lage versetzt werden, den Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Impfstatus entsprechend zu organisieren. Das kann Auswirkungen etwa auf Dienstpläne haben - und bedeuten, dass Pflegekräfte von Heimbewohnern ferngehalten werden, Erzieherinnen von den Kindern und Lehrer von den Schülern. Es dürfte in den meisten Fällen aber schwierig werden, sie stattdessen in anderen Bereichen einzusetzen. Arbeitsrechtliche Konsequenzen sind dabei ausgeschlossen, sagt das Bundesgesundheitsministerium.

Weitergehende Forderungen und Kritik von Lehrerverband

Wirtschaftsminister Altmaier und Arbeitgeberverbänden geht die Regelung nicht weit genug. SPD und die Gewerkschaften lehnen eine noch weiter gefasste Auskunftspflicht, etwa um auch das Arbeiten im Großraumbüro zu ermöglichen, ab.

Der Deutsche Lehrerverband hatte sich schon vor der Abstimmung im Bundestag kritisch gegen die Auskunftspflicht geäußert. Er wollte stattdessen, dass die 3G-Regeln an Schulen konsequent durchgesetzt werden.

Der Bundesrat muss am Freitag seine Zustimmung noch erteilen. Danach würde die Neuregelung schnell in Kraft treten. Sie soll solange in Kraft sein, wie die epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht.