Schüsse in Wien und Polizeieinsatz nahe Synagoge

In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend Schüsse gefallen. Es habe mehrere Verletzte gegeben, berichtete die Polizei auf Twitter. Ein Angreifer sei tot. Ein weiterer mutmaßlicher Täter sei inzwischen festgenommen worden, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Innenministerium. Einer Ministeriumssprecherin zufolge wurde bei dem Schusswechsel in der Nähe des Schwedenplatzes ein Polizeibeamter angeschossen und schwer verletzt. Ob die nahe gelegene Synagoge Ziel des Angriffs war, lasse sich noch nicht bestätigen, sagte die Sprecherin.