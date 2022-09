Schüsse in russischer Schule - mehrere Tote

Bei Schüssen in einer Schule sind nach Behördenangaben in Ischewsk, der Hauptstadt der Republik Udmurtien, mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das nationale Ermittlungskomitee sprach von 13 Todesopfern, darunter sieben Kinder.

Zuvor war von neun Toten die Rede gewesen, darunter mindestens zwei Lehrer und zwei Wachleute. Das Innenministerium der Republik Udmurtien hatte am Morgen zunächst von 6 Toten und 20 Verletzten in der Stadt Ischewsk gesprochen.

"In Udmurtien gab es heute eine Tragödie"

Die Ermittlungsbehörde bestätigte, dass es 21 Verletzte gebe, darunter 14 Kinder und 7 Erwachsene. "In Udmurtien gab es heute eine Tragödie in Ischewsk in der Schule 88. Ein noch nicht identifizierter Mensch brach in die Schule ein, tötete einen Wachmann, das ist schon bekannt", hatte Gouverneur Alexander Bretschalow kurz nach der Tat erklärt. "Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte", sagte er.

Gouverneur: Täter beging Suizid

Der Täter habe die Waffe schließlich gegen sich selbst gerichtet, sagte der Gouverneur der Region Udmurtien, Alexander Bretschalow, in einem Video. Seinen Angaben zufolge wurden in dem Gebäude Kinder im Alter zwischen einem und elf Jahren betreut.

Schütze soll T-Shirt mit Nazi-Symbolen getragen haben

Zu den Hintergründen der Tat in Ischewsk rund 1.200 Kilometer östlich von der russischen Hauptstadt Moskau gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungsbehörden erklärten jedoch, der Todesschütze habe ein schwarzes T-Shirt mit Nazisymbolen getragen. "Er hatte ein schwarzes T-Shirt mit nazistischer Symbolik und Sturmmaske an. Er hatte keine Dokumente dabei. Seine Identität wird gegenwärtig geklärt", teilte Chefermittler Alexander Bastrykin mit. Auf Fotos vom Tatort war eine Leiche in schwarzer Kleidung zu sehen.

Immer wieder Amokläufe an russischen Schulen

In Russland gab es bereits mehrfach Amokläufe an Bildungseinrichtungen mit Toten und Verletzten. Das hatte Debatten um eine Verschärfung der Waffenkontrollen ausgelöst. Im Mai vorigen Jahres hatte ein 19-Jähriger neun Menschen in einer Schule in der russischen Teilrepublik Tatarstan getötet. Die meisten Opfer in der Stadt Kasan waren auch damals Kinder. Der Mann wurde wegen Mordes festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

2004 hatten in Beslan in Nordossetien tschetschenische Rebellen eine Schule überfallen und mehr als 1.000 Lehrer, Schüler und Eltern in ihre Gewalt gebracht, die sich dort zum Beginn des neuen Schuljahres versammelt hatten. Zwei Tage später stürmten Spezialeinheiten die Halle. Dabei kamen mehr als 300 Menschen um, mehr als die Hälfte waren Kinder.