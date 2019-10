vor 4 Minuten

Schüsse in Halle: Was wir wissen - und was nicht

Nach den Schüssen in Halle machen Gerüchte die Runde. Vieles davon ist Spekulation. Einiges ist bereits von der Polizei bestätigt. Innenminister Seehofer sprach von einem antisemitischen Angriff. Was wir bisher wissen - und was nicht.