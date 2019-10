Schüsse in Halle: Synagoge war offenbar Angriffsziel

Schwer bewaffnete Täter haben mitten in Halle/Saale zwei Menschen erschossen und die Flucht ergriffen. Die Stadt Halle sprach von einer "Amoklage".

Die MDR-Reporterin Pauline Vestring berichtet, Augenzeugen hätten ihr gegenüber von Schüssen auf den Eingang der Synagoge im Paulusviertel von Halle berichtet.

Die Verdächtigen versuchten laut "Spiegel"-Bericht, in die Synagoge einzudringen. Max Privorotzki, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, sagte dem Magazin, die Sicherungsvorkehrungen am Eingang hätten "dem Angriff standgehalten". Gegenwärtig begehen Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt Jom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Bis zu 80 Personen seien in der Synagoge gewesen.

Bei den in Halle getöteten Menschen handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Das bestätigte am Mittwoch eine Polizeisprecherin. Der Mann sei in einem Imbiss erschossen worden, die Frau in der Humboldtstraße in der Nähe eines Friedhofs. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

