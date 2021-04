USA: Ein Toter nach Schüssen an High School

In einer Schule im US-Staat Tennessee ist nach Polizeiangaben eine Person durch Schüsse getötet worden. Weiter hieß es in der Mitteilung, ein Polizist sei von mindestens einer Kugel getroffen und mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Opfer seien derzeit nicht bekannt. Ein männlicher Verdächtiger sei festgenommen worden.

Schulrat: eine "tragische Situation"

Die Polizei teilte weiter mit, Sicherheitskräfte seien wegen eines mutmaßlich bewaffneten Verdächtigen in der Schule dorthin ausgerückt. Als sie sich dem Verdächtigen näherten, seien Schüsse gefallen. Schulrat Bob Thomas erklärte, nicht betroffene Schüler seien ihren Familien übergeben worden. Die Behörden sammelten Informationen über die "tragische Situation" und würden später weitere Angaben veröffentlichen.

Immer wieder Schusswaffenangriffe in den USA

In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswaffenangriffen in Schulen. So hatte etwa im Februar 2018 ein 19-Jähriger an seiner früheren Schule in Parkland (Florida) das Feuer eröffnet und 17 Menschen getötet.