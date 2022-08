Schröder verklagt Bundestag wegen Verlusts seiner Sonderrechte

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder verklagt den Bundestag auf die Wiederherstellung seiner Im Mai entzogenen Priviliegien. Unter anderem war Schröder durch den Haushaltsausschuss sein Altkanzler-Büro samt Mitarbeitern entzogen worden. Dagegen habe der ehemalige Kanzler nun Klage Berliner Verwaltungsgericht eingereicht, so Schröders Hannoveraner Rechtsanwalt Michael Nagel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Schröder-Anwalt: Entzug der Privilegien war rechtswidrig

Der Beschluss des Bundestags-Haushaltsausschusses, sei "rechtswidrig", so die Begründung. Es werde "behauptet, Herr Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder nehme die sog. "nachwirkenden Dienstpflichten" nicht mehr wahr". Dabei werde allerdings "nicht festgelegt, was "nachwirkende Dienstpflichten" überhaupt sind, wie ihre Wahr- bzw. Nichtwahrnehmung zu ermitteln ist und welches Procedere es im Übrigen dabei einzuhalten gilt", argumentiert die Anwaltskanzlei.

Schröders Anwalt erklärt, dem Entzug von Schröders Sonderrechten stehe "auf die Stirn geschrieben, dass andere Gründe, als die anhand der "neuen Regeln" vorgegebenen, für die Entscheidung des Haushaltsausschusses maßgeblich waren". Dieses Vorgehen des Haushaltsausschusses erinnere "im Hinblick auf die Art und Weise ihrer Entstehung eher an einen absolutistischen Fürstenstaat" und dürften in einem demokratischen Rechtsstaat keinen Bestand haben, so die Erklärung der Anwaltskanzlei.

Schröder in der Kritik

Ex-Kanzler Gerhard Schröder steht wegen seiner Arbeit für russische Energiefirmen und seine große Nähe zu Russlands Präsident Putin derzeit stark in der Kritik. Der Haushaltsausschuss hatte seine Entscheidung im Mai explizit nicht mit Schröders Verstrickungen begründet, sondern argumentiert, es solle die "Ausstattung ehemaliger Kanzler nach den fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt erfolgen". Nicht betroffen von der Streichung der Privilegien ist Schröders Personenschutz soie sein Ruhegehalt von 8.300 Euro.

Dieser Artikel wird fortgeschrieben.