Krisensicher durch die Pandemie: Schornsteinfeger

Silvester kommen sie fast auf jeden Tisch: Schornsteinfeger, Rauchfangkehrer, Kaminkehrer oder Schlotfeger - sie haben unterschiedliche Namen aber sie alle gelten als Glücksbringer. Deshalb sind sie als kleine Figuren gern verschenkte Glücksbringer. Die echten Schornsteinfeger haben gut zu tun. Das Homeoffice bedeutet mancherorts mehr Arbeit. Und Interesse an dem Beruf ist vorhanden.

Stabile Ausbildungszahlen bei den Schornsteinfegern

Die Schornsteinfeger blicken mit weniger Nachwuchssorgen als andere Handwerksbereiche in die Zukunft und sind gut aufgestellt. Sie hätten stabile Ausbildungszahlen, so Alexis Gula, Vorstandsmitglied im Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Der Wandel des Berufs in Richtung Energieberatung und Reinigung von Lüftungsanlagen sorge für Interesse.

Auch die Kernaufgabe Brandschutz käme dazu und das würde zunehmend auch junge Frauen überzeugen. Hinzu komme die Alltags-Erfahrung vieler Eltern und Jugendlichen, dass Schornsteinfeger trotz Lockdowns weiterarbeiten konnten. Das wäre eine gewisse Sicherheit, so Gula.

Zusatzqualifikation zum Energieberater

Knapp 1.900 Jugendliche absolvieren aktuell eine Ausbildung zum Schornsteinfeger. Das sind 116 mehr als 2020 und davon lassen sich rund 270 junge Frauen ausbilden. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge beziffert der Verband für 2021 auf 657 nach 697 im Jahr 2020 und 712 im Jahr 2019. Es werde weiter um Nachwuchs geworben.

Während das Reinigen von Lüftungsanlagen in der Ausbildung eine Rolle spiele, machten viele Schornsteinfeger eine Zusatzqualifikation zum Energieberater. In Neubauten würden zunehmend Lüftungsanlagen installiert. Hinzu komme das Thema Energieeinsparung: "Der Schornsteinfeger wird zum Mitgestalter der Energiewende."

Bundesweit rund 7.800 Schornsteinfegerbetriebe

Rund 20.000 Beschäftigte haben die rund 7.800 Schornsteinfegerbetriebe in Deutschland. Betriebliche Kündigungen und Kurzarbeit waren in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren nicht erforderlich gewesen, heisst es aus den Reihen des Bundesverbands. Corona bringe erhöhten Zeitaufwand mit sich, weil Termine beispielsweise wegen Quarantäne verlegt werden müssten. Auch der Arbeitsumfang habe in vielen Fällen zugenommen, weil Kaminöfen in Zeiten des Homeoffice häufiger als Wärmespender dienten, so Gula.

Image als Glücksbringer - nur anfassen und küssen ist nicht erlaubt

Trotz der Corona-Masken und Abstandhaltens in der Pandemie habe das Image das Schornsteinfegers als ein Glücksbringer nicht gelitten. Diese Vorstellung gehe auf das Verhindern von Rußbränden zurück.

Besonders viel Glück solle es bringen, wenn man ihn anfasst, die Knöpfe an der Jacke reibt oder ihn küsst. All das ist momentan nicht erlaubt. Anfassen sei momentan auch schwierig, deshalb seien eher Blicke in der Pandemie erlaubt, wirbt Gula um Verständnis. Und Schornsteinfeger mit Zylinder seien ja auch ein schöner Anblick.