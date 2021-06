Tschechien öffnet heute wieder seine Grenzen

Tschechien öffnet angesichts gesunkener Corona-Zahlen ab heute seine Grenzen für Reisende aus allen EU-Staaten sowie aus Serbien. Bei der Einreise muss nachgewiesen werden, dass man gegen Corona geimpft, aktuell negativ getestet oder von einer Covid-Erkrankung genesen ist.

Erstimpfung reicht unter bestimmten Voraussetzungen

Beim Impfstatus reicht es, wenn die erste Impfung mehr als 22 Tage zurückliegt, wie Tschechiens Gesundheitsminister Adam Vojtech mitteilte. Bereits seit einiger Zeit dürfen geimpfte Touristen aus Deutschland, Österreich und fünf weiteren EU-Staaten wieder nach Tschechien reisen, wenn die erste Spritze mehr als 22 Tage zurückliegt. Dafür muss lediglich ein Online-Einreiseformular ausgefüllt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner betrug in Tschechien zuletzt 22. Noch Anfang des Jahres hatte Tschechien zeitweise statistisch auf die Einwohnerzahl bezogen die weltweit höchste Todesrate durch Covid-19.

Grenze seit Mitte März geschlossen

Seit Mitte März hatte nur Warenverkehr die Grenze passieren dürfen. Für Berufspendler gab es eine Sonderregelung. Sie mussten beim Grenzübertritt eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers und einen negativen Coronatest vorlegen. Bei Zuwiderhandlung drohte eine Strafe von bis zu 40.000 Euro. Diese Regelung fällt nun weg.

Erste Lockerungen gab es bereits Ende Mai, als mehr zusätzliche Übergänge entlang der bayerisch-tschechischen Grenze aufgemacht wurden. Viele Pendler hatten bis dahin weite Umwege in Kauf nehmen müssen. Die Polizei beschränkte sich seit Mai auf stichprobenartige Kontrollen.

Tourismus-Programm soll Gäste locken

Die Grenzöffnung dürfte die gebeutelte Reisebranche freuen. Denn der Tourismus nach Tschechien hat unter der Corona-Pandemie stark gelitten: Die Zahl der ausländischen Hotelgäste ging 2020 um knapp 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die tschechische Hauptstadt will den Reiseverkehr nun mit dem Programm "In Prag wie zu Hause" ankurbeln. Übernachtungsgäste erhalten dabei kostenlose Eintrittskarten für Museen, Denkmäler, Galerien oder den Zoologischen Garten.

Die tschechische Regierung kündigte am Montag zudem das Ende der Maskenpflicht für Schüler und Lehrer in den meisten Regionen des Landes an. Zudem dürfen mehr Menschen kulturelle Veranstaltungen besuchen - bis zu 1.000 in Innenräumen und bis zu 2.000 im Freien.

RKI: Tschechien kein Risikogebiet mehr

Auch umgekehrt gab es zuletzt deutliche Lockerungen: Für Deutschland ist Tschechien aufgrund sinkender Corona-Infektionszahlen seit Sonntag kein Risikogebiet mehr. Das folgt aus einer entsprechenden Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI). Wer aus Tschechien auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss damit aktuell keine Corona-bedingten Einreisebeschränkungen mehr beachten. Allerdings rät das Auswärtige Amt derzeit weiterhin von "nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Tschechische Republik" ab.