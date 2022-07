BR24live: Scholz zu Gaskrise und Rettungspaket für Uniper

Zur Entlastung einkommensschwacher Bürgerinnen und Bürger bei den hohen Energiepreisen plant die Bundesregierung eine "große Wohngeldreform". Außerdem wird der Bund mit 30 Prozent bei Deutschlands größtem Gas-Importeur Uniper einsteigen.

Uniper-Rettungspaket steht: Bund steigt bei Versorger ein

Der Staat beteilige sich über eine Kapitalerhöhung mit rund 30 Prozent an Uniper, um den für die Gas-Versorgung in Deutschland zentralen Konzern zu stützen, teilte das Düsseldorfer Unternehmen am Freitag mit. Darauf hätten sich die Bundesregierung, Uniper und der finnische Mehrheitseigner Fortum verständigt. Eine Zerschlagung Unipers ist damit vom Tisch.

Uniper sei für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands von "überragender Bedeutung", sagte Scholz am Freitag bei der Vorstellung eines neuen Hilfspakets in Berlin. Die vereinbarten Maßnahmen nannte er einen "substanziellen Beitrag für die Rettung des Unternehmens". Uniper könne nun "stabil in die Zukunft blicken".

Scholz kündigt Entlastungen für Bürger an

Zur Entlastung einkommensschwacher Bürgerinnen und Bürger bei den hohen Energiepreisen plant die Bundesregierung eine "große Wohngeldreform". Sie solle "Anfang des nächsten Jahres" den Kreis der berechtigten Haushalte ausweiten und eine "Heizkostenpauschale gewissermaßen dauerhaft integrieren", sagte Scholz. "Ganz besonders" sollten davon Rentnerinnen und Rentner profitieren. Es solle verhindert werden, dass jemand vor eine unlösbare Situation gestellt werde, sagte Scholz am Freitag in Berlin. Im Zuge des Rettungspakets für den Energiekonzern Uniper soll es eine Umlage für Gaskunden geben. Scholz nannte eine Höhe von 2 Cent pro Kilowattstunde.

"Dass wir zusammenhalten, ist entscheidend", sagte Scholz am Freitag in Berlin mit Blick auf die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Gas-Krise. "Wir werden dieses und nächstes Jahr unsere Probleme meistern." Daher werde man Unternehmen und Bürgern helfen. "Wir werden es solange tun, wie es erforderlich ist", betonte er und zitierte den weltberühmten Fußball-Fan-Song "You'll never walk alone."

Scholz: Bei Gaslieferungen nicht auf Russland verlassen

Der Kanzler sieht Russland als unsicheren Gaslieferanten. Es werde nicht sicherer, als es sei, so Scholz. Er machte deutlich, Deutschland könne sich nicht mehr auf Russland verlassen. "Deshalb fahren wir lieber auf Nummer sicher." Scholz verwies auf bereits beschlossene Maßnahmen, um den Gasverbrauch zu verringern. Man werde alles tun, damit man als Land durch diese Situation komme. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Donnerstag weitere Maßnahmen zum Energiesparen angekündigt. Russland liefert nach einer Wartung der Ostseepipeline Nord Stream 1 zwar wieder Gas, aber nur etwa 40 Prozent der theoretisch möglichen Auslastung.

EU-Kommission muss Deal zwischen Bund und Uniper zustimmen

Der Bund will dem Energieunternehmen Uniper auch weiter unter die Arme greifen. Die Bundesregierung habe Uniper in den Verhandlungen erläutert, dass ab dem 1. Oktober 2022 ein allgemeiner Mechanismus zur Weitergabe von 90 Prozent der Ersatzbeschaffungskosten für alle Importeure infolge russischer Gaskürzungen eingeführt werden soll. Die EU-Kommission muss dem Paket noch zustimmen, Uniper will zudem das Votum seiner Aktionäre in einer außerordentlichen Hauptversammlung einholen.

Uniper steht durch die verminderten Gas-Lieferungen des russischen Monopolisten Gazprom unter Druck und muss die fehlenden Mengen durch teure Zukäufe am Gas-Markt ersetzen, um den Verpflichtungen gegenüber Kunden nachzukommen. Dadurch türmen sich täglich hohe Verluste auf. Das ruft die Ratingagenturen auf den Plan, die die Kreditwürdigkeit von Uniper bewerten - die Bonität ist entscheidend für die Zukunft des Unternehmens.