Scholz: "Wir können nicht alle Preise runtersubventionieren"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Firmen und Bürgern angesichts steigender Preise weitere Hilfen in der Gaskrise versprochen, aber auch darauf hingewiesen, dass diese Unterstützung ihre Grenzen habe. "Wir werden nicht alle Preise runtersubventionieren können", sagte Scholz am Donnerstag im ZDF: "Das kann kein Staat der Welt." Die Regierung werde auch nicht versprechen können, dass man den Preisanstieg von Gas und Öl auf dem Weltmarkt stoppen könne.

Breite Basis für weitere Entlastungen

Der Kanzler widersprach jedoch dem Eindruck, dass die Krise Deutschlands Finanzen überfordere. "Wenn es normal weiterläuft, werden wir in relativ kurzer Zeit das Schuldenniveau wieder erreichen, das wir vor der Corona-Krise hatten, also auf 60 Prozent der Wirtschaftsleistung zurückkommen", sagte Scholz. Die deutsche Volkswirtschaft sei dafür stark genug. "Der Staatsbankrott steht wirklich nicht bevor", betonte der Kanzler. Im Vergleich zu anderen Ländern werde Deutschland aus der Krise "ganz gut rauskommen".

Weitere Entlastungen für die Bürger seien daher möglich, so Scholz. "Das wollen wir aber nicht irgendwo in so einer Stube im Kanzleramt machen, sondern das wollen wir mit allen besprechen", sagte er mit Blick auf die sogenannte Konzertierte Aktion, bei der Scholz mit Gewerkschaften und Arbeitnehmern über Maßnahmen zur Krisenbewältigung sprechen möchte. Hier werde diskutiert werden, wie man angesichts der hohen Energiepreise helfen könne und müsse, so Scholz.

Vorkehrungen gegen Gasmangellage

Bei vielen Unternehmen und Privatkunden seien die hohen Gaspreise im Übrigen noch gar nicht voll durchgeschlagen, was aber zeitverzögert passieren werde, erklärte der Kanzler. Die Regierung arbeite mit Hochdruck daran, zumindest eine echte Gasmangellage in Deutschland zu verhindern. Man bereite sich auch für den Fall vor, dass dieser Zustand doch eintrete, sagte der Kanzler. Es sei aber unverantwortlich, sich nun in etwas hineinzusteigern, was man gerade abzuwenden versuche, sagte Scholz.

Zum Artikel "Gas-Krise: Scholz fürchtet 'sozialen Sprengstoff'"