Scholz will russische Kriegsdienstverweigerer aufnehmen

Frontex: 30 Prozent mehr Russen reisen in die EU ein

Laut der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sind in der vergangenen Woche 66.000 Russen in die Europäische Union (EU) eingereist. Das sei ein Anstieg um mehr als 30 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, teilt die Behörde mit. Die meisten Russen seien in Finnland und Estland angekommen. Falls Russland die Grenze für Wehrfähige schließen sollte, sei mit einer Zunahme von illegalen Grenzübertritten zu rechnen.

Das Bundesinnenministerium kann keine genaue Zahl der Einreisen von Russen seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar nennen, da an den Binnengrenzen zu Deutschland keine regulären Grenzkontrollen stattfinden. Einen Anhaltspunkt böten die gestellten Asylanträge, heißt es. Im Zeitraum 1. März bis 31. August 2022 wurden laut Ministerium insgesamt 989 Asylerstanträge von russischen Staatsangehörigen erfasst.

Scholz: "Putin reiht Fehler an Fehler"

Bundeskanzler Scholz sieht in Putins Teilmobilmachung einen "Akt der Verzweiflung und eine etwas panische Reaktion auf die Misserfolge der russischen Streitkräfte in der Ostukraine". Das sorge für erhebliche Unruhe in Russland. "Putin reiht Fehler an Fehler", sagte der Kanzler im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der russische Präsident "könne diesen Krieg sofort beenden, indem er seine Truppen zurückzieht und danach auf Gespräche mit Kiew setzt".