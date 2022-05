Scholz will mit Senegal bei Gasförderung zusammenarbeiten

Ein Gasfeld vor der westafrikanischen Küste rückte in den Mittelpunkt des Gesprächs, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag mit dem senegalesischen Präsidenten Macky Sall in Dakar führte. Deutschland will mit Senegal bei der Gasförderung kooperieren, sagte Scholz.

"Darüber haben wir uns begonnen auszutauschen, wir werden das im Anschluss an diese Gespräche auch sehr intensiv auf Fachebene fortsetzen." Bundeskanzler Olaf Scholz

425 Millionen Kubikmeter Erdgas erwartet

Es sei sinnvoll, eine solche Kooperation "intensiv zu verfolgen", dies sei ein "gemeinsames Anliegen", so Olaf Scholz. Um infolge des Ukraine-Kriegs die Abhängigkeit vom russischen Gasimport zu verringern, sucht die Bundesregierung nach alternativen Möglichkeiten. Es geht um ein Gasfeld vor der Küste, an dem neben Senegal auch Mauretanien Anteile hält. Medienberichten zufolge vermutet der Betreiber BP dort 425 Millionen Kubikmeter Erdgas. Deutschland will mit Senegal außerdem in den Bereichen Solar- und Windenergie stärker zusammenarbeiten.

Weitere Themen: Pandemiebekämpfung, Klimawandel, Islamistischer Terror, Ukraine-Krieg

Dakar ist die erste Station der ersten Afrika-Reise von Scholz als Kanzler. Weitere Stationen sind mit Niger eins der ärmsten Länder der Welt und mit Südafrika das wichtigste Partnerland im Afrika südlich der Sahara. Bei der dreitägigen Reise wird es neben wirtschaftlicher Zusammenarbeit, Pandemiebekämpfung, Klimawandel und dem Kampf gegen den islamistischen Terror auch um die Folgen des Ukraine-Kriegs gehen. Die russische Blockade von Getreideexporten aus der Ukraine hat die Ernährungskrise vor allem auch in Ostafrika verschärft.