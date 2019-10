Scholz will beim IWF-Treffen für CO2-Preis werben

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) muss bei seinem Besuch in Washington ein schwieriger Balanceakt gelingen. Er muss seine Haushaltspolitik der Schwarzen Null verteidigen und schlechte Wirtschaftsdaten erklären. Denn die Weltwirtschaft stockt, genauso wie in Deutschland. "Deutschland ist ein Exportland. Deswegen merkt man es, wenn zum Beispiel das Wirtschaftswachstum in China geringer wird oder wenn es Handelsstreitigkeiten gibt", erklärt Wolfgang Schmidt, Staatssekretär für internationale Finanzpolitik im Finanzministerium. "Und natürlich merkt man auch die Unsicherheiten in Bezug auf den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union."

Bayern vom Abschwung betroffen

Wirtschaftsstarke Bundesländer wie Bayern merken das schon jetzt. Die Automobilindustrie befindet sich erstens in einem Strukturwandel. Die Produktion verlagert sich hin zu alternativen Antrieben wie E-Motoren. Die Digitalisierung verändert die Arbeitsabläufe. Zweitens schwächelt der Industriesektor und schickt das Wirtschaftswachstum in eine Delle. In der Folge trifft es vor allem die Zulieferbetriebe. Continental will 2024 ein Werk in Roding schließen, Schaeffler bei Erlangen hat Kurzarbeit angemeldet und bei Audi in Ingolstadt ist das Werk nicht voll ausgelastet. Alles direkte Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, der Hängepartie im Brexit, aber auch des Endes einer Dekade der Hochkonjunktur. Schuld ist also nicht Deutschland, sondern der Rest der Welt?

IWF fordert von Deutschland mehr Investitionen

Olaf Scholz wird sich beim IWF-Treffen auch Kritik anhören müssen. Es wird nicht ausreichen, nur auf außenpolitische Risiken zu zeigen. Am Dienstag hat bereits die Chef-Ökonomin des IWF, Gita Gopinath, vorgelegt. Deutschland müsse jetzt mehr investieren, weil das Geld ja gerade billig sei. "Länder wie Deutschland und die Niederlande sollten die niedrigen Zinsen nutzen, um in Infrastruktur, und soziale Systeme zu investieren – allein schon aus einer reinen Kosten-Nutzen-Rechnung", sagte sie bei der Vorstellung des Wirtschaftsberichts.

Scholz verteidigt schwarze Null

Das fordern auch einige Finanzminister in der Eurozone. Das Kalkül: Setzt Deutschland eine dicke Konjunkturspritze, dann wird die gesamte lahmende Eurozone fit. Dann aber würde die schwarze Null wackeln. Scholz hat für all diese Appelle ohnehin wenig Verständnis. Denn im Finanzministerium ist man überzeugt: Deutschland tut mehr als genug, sagt Staatssekretär Wolfgang Schmidt. Die Bundesregierung habe die Investitionen auf ein Rekordniveau angehoben. "Insofern können wir mit der sehr guten Botschaft auch nach Washington fahren, dass Deutschland viel tut, dass wir viel investieren."

Weltweiter CO2-Preis?

Hinzu komme nun auch das beschlossene Klimapaket. Davon erhofft sich die Bundesregierung, diesmal auch wirklich die Klimaziele zu erreichen. Sondern: Dafür würden ja auch Milliarden investiert, was auch gut für die Weltwirtschaft sei. Deshalb wird Scholz beim IWF-Treffen für den CO2-Preis trommeln, sagt Staatssekretär Wolfgang Schmidt: "Natürlich werden wir unsere Maßnahmen vorstellen und dafür werben, dass überall in der Welt eine Bepreisung der Treibhausgasemissionen stattfinden muss. Und da kann Deutschland jetzt mit gutem Beispiel vorangehen." Drei Tage ist Finanzminister Olaf Scholz beim IWF-Treffen. Drei Tage Zeit, um Forderungen nach mehr Investitionen abzuwiegeln. Und für die Klimapolitik der Bundesregierung zu werben.

Lieblingsthema Digitalsteuer

Auf der IWF-Tagung wollen die Finanzminister und Notenbankchefs zudem über eines der Lieblingsthemen des deutschen Finanzministers diskutieren: Bis 2020 soll ein gemeinsames Konzept der Industrieländer zur Besteuerung von großen Digitalkonzernen wie Amazon und Google vorliegen.

💡 Was ist der IWF

Der IWF sieht sich als Stabilisator des globalen Finanzsystems. Die Institution mit rund 2.700 Beschäftigten soll darüber wachen, dass es weltweit nicht zu großen Währungsturbulenzen oder Schuldenkrisen kommt. Im Notfall vergibt der IWF Kredite an überschuldete und in Zahlungsschwierigkeiten geratene Staaten. Beispiel aus jüngster Zeit: Die Griechenlandkrise seit 2010. (Erklärt von Tobias Betz, Hauptstadtstudio Berlin)