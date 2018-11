Scholz: Umlage der Grundsteuer auf Mieter kann man ändern

Die seit Jahrzehnten bestehende Möglichkeit, die Grundsteuer vom Haus- und Grundstückseigentümer an die Mieter weiterzureichen, könne man ändern, sagte Scholz. Dazu wäre auch keine Änderung des Grundgesetzes notwendig.

"An mir wird das Ganze nicht scheitern." Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)

Ziel sei zu verhindern, dass Mieter und Eigentümer stärker belastet würden, die in teuren Gegenden noch relativ günstig wohnten, so Scholz. "Ich möchte, dass diejenigen Grundeigentümer belohnt werden, die eine geringe Miete nehmen." Ihn als Sozialdemokraten müsste man in diese Richtung nicht "sehr ziehen". Allerdings liege eine solche Änderung nicht in seiner Kompetenz als Finanzminister, da es hier um das Mietrecht gehe.

Scholz pocht darauf, dass das Grundsteuer-Aufkommen insgesamt weder steigen noch sinken soll. Er fordert ein Modell, das sich am Wert des Grundstücks und der Gebäude orientiert. In Konkurrenz dazu steht das Modell, das allein die Grundstücksfläche als Berechnungsgrundlage nimmt.

Grundsteuer bislang Teil der umlagefähigen Nebenkosten

Nach der aktuellen Rechtslage können Mieter über einen entsprechenden Passus in ihrem Mietvertrag dazu herangezogen werden, sich über die Nebenkosten-Abrechnung an der Grundsteuer zu beteiligen. Denn die Grundsteuer zählt zu den umlagefähigen Nebenkosten.

Diese Steuer steht den Städten und Gemeinden zu und soll in naher Zukunft reformiert worden. Scholz ist zuversichtlich, dazu schon im Januar kommenden Jahres mit den Bundesländern Eckpunkte vereinbaren zu können. In Kraft treten soll die reformierte Grundsteuer dann aber erst 2025.

Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Bund aufgetragen, die Grundsteuer zu reformieren, da sie auf veralteten Berechnungen beruht. Die Steuer zahlen alle Haus- und Grundbesitzer, sie gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen für Kommunen.