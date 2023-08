Scholz sieht Deutschland weiter als starken Wirtschaftsstandort

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht trotz derzeitiger schwacher Wirtschaftslage gute wirtschaftliche Perspektiven für Deutschland. Das Land habe "die besten Voraussetzungen dafür, dass wir auch in zehn, 20 und in 30 Jahren technologisch in der Spitzenliga spielen", sagte Scholz im Interview mit den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Wir dürfen den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht schlechtreden", forderte er.

Statistiker sehen Stagnation

Das Statistische Bundesamt hatte am Freitag seine erste Schätzung von Ende Juli bestätigt, wonach die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal stagnierte. In den vorangegangenen beiden Quartalen war die Wirtschaft leicht zurückgegangen und damit in die Rezession gerutscht. Die weiteren Aussichten sind jedoch nicht rosig, es droht ein weiterer Rückgang im zweiten Halbjahr.

Scholz verweist auf Probleme der Weltkonjunktur

Die aktuellen Wachstumsraten seien "unbefriedigend", sagte Scholz. Gründe dafür sieht der SPD-Politiker auch in der Weltkonjunktur: "Wenn die Weltkonjunktur schwächelt, spüren wir das besonders stark. Das gilt aber auch umgekehrt: Springt die Weltkonjunktur wieder an, profitieren wir auch stärker", sagte er.

Deutschland, der "kranke Mann Europas"?

Der These der Zeitschrift "Economist", wonach Deutschland der "kranke Mann Europas" sei, widersprach Scholz aber vehement. Die Regierung habe hunderte Milliarden Euro an Schulden aufgenommen, um Deutschland "sicher durch die Corona-Pandemie zu bringen und die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine abzufedern". Das sei "nötig und richtig" gewesen. Nun konsolidiere die Ampel-Regierung den Haushalt, sagte Scholz.

Familienunternehmer legen 10-Punkte-Plan vor

Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, haben Familienunternehmen einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. In dem Papier der Stiftung Familienunternehmen und Politik heißt es, die Abwanderung der Unternehmen müsse gestoppt werden. Nach den Worten von Stiftungsvorstand Rainer Kirchdörfer ist ein mutiger politischer Kurswechsel notwendig.

Zum 10-Punkte-Plan gehört die Forderung, die Regulierungen durch die EU einzudämmen und Bürokratie abzubauen. Außerdem müssten die Unternehmensteuer und die Arbeitskosten gesenkt werden. Beim Klimaschutz braucht es nach Ansicht der Familienfirmen Versorgungs- und Planungssicherheit.

"Es ist günstiger, in der Schweiz zu produzieren als in Deutschland"

"Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist schon lange in Schieflage, gerade droht er umzukippen", so Natalie Mekelburger, Vorsitzende der Geschäftsführung des Unternehmens Coroplast. Die Politik müsse Firmen endlich bei Bürokratie, Steuern und Energiekosten entlasten. Nikolas Stihl, Vorsitzender des Beirats der Stihl Holding, sagte: "Wir stehen weiterhin zum Standort Deutschland. Aber: Einen Standort in Deutschland muss man sich heute leisten können." Inzwischen sei es sogar günstiger, in der Schweiz zu produzieren. "Das zeigt die Absurdität der deutschen Lohnkosten-Landschaft."

Zwei Drittel der Mittelständler sehen die Lage als schwierig

Nach einer Umfrage des Bundesverbands der mittelständischen Wirtschaft bezeichneten mehr als 62 Prozent der befragten Firmen die Lage als schwierig, mehr als jedes vierte Unternehmen beschreibt die Situation sogar als sehr schlecht. Fast jedes zweite befragte Unternehmen will demnach in den kommenden 12 Monaten keine Neueinstellungen vornehmen - mehr als 7 der Firmen denken über einen Stellenabbau nach. Der Bundesverband forderte einen "politischen Neustart".

