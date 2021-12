Scholz' Regierungserklärung im Ton einer Weihnachtsansprache

Olaf Scholz wird so gut wie nie laut. Er gestikuliert nicht wild mit Händen und Armen, er klopft nicht auf den Tisch, er zieht keine Grimassen, um seine Worte zu verstärken. Weder im Wahlkampf noch bei seiner ersten Regierungserklärung als Kanzler: Olaf Scholz spricht stets ruhig, hält sich fest an sein Manuskript, verspricht sich manchmal, weil er Worte verschluckt. Die einen nennen diese Art Monotonie, die anderen die Fortsetzung der ruhigen Hand von Angela Merkel. Mindestens am Ende ihrer Amtszeit war die Altkanzlerin aber lebendiger denn je. Olaf Scholz war fast wie immer. Eine Weihnachtsansprache könnte er ohne Weiteres in derselben Tonart halten.

So emotional wie möglich

Olaf Scholz hält mit dieser ersten Regierungserklärung weniger eine Rede im Parlament, sondern vielmehr eine Rede an die Nation. Der Bundeskanzler spricht von "wir" und "unseren Kindern". Er hätte sich eine andere Vorweihnachtszeit gewünscht, aber die Pandemie lasse dies nicht zu. "Helfen Sie, vermeidbares Leid zu verhindern“, bittet er die Bürgerinnen und Bürger, die noch ungeimpft sind. Für Scholz, der sich oft vorwerfen lassen muss, er zeige keinerlei Regung, gleicht das schon Gefühlsausbruch.

Eine Spaltung der Gesellschaft sieht Scholz nicht. Seine Regierung sei die Regierung der vernünftigen Mehrheit, aber auch derjenigen, die noch Zweifel hätten. Nur mit Extremisten sei nicht zu verhandeln. Fackelmärschen werde die wehrhafte Demokratie entgegentreten, sagt Scholz ohne jegliche wahrnehmbare emotionale Regung. Die größte Bedrohung für die Demokratie sei der Rechtsextremismus, fügt Scholz später dazu. Das Parlament stimmt zu: Alle Fraktionen klatschen, nur die AfD nicht.

Punkt für Punkt den Koalitionsvertrag skizziert

Nach dem kurzen Wir-Gefühl zu Beginn arbeitet der neue Bundeskanzler Stück für Stück den Koalitionsvertrag ab. "Mehr Fortschritt wagen", so haben SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag überschrieben. Für Scholz gehören dazu der Mindestlohn von 12 Euro, die Kindergrundsicherung und bezahlbarer Wohnraum, der Abbau von Bürokratie, schnelleres Internet. All das will die neue Regierung zügig angehen. Scholz sagt, Veränderung falle schwer. Schon Kaiser Wilhelm habe lieber auf das Pferd als auf das Automobil gesetzt. Hätte sich das durchgesetzt, wäre Deutschland heute ein ärmeres und rückständigeres Land.

Opposition stört sich am Ton

Der Fraktionschef der Union, Ralph Brinkhaus geht – wie fast immer - ohne seitenlanges Manuskript ans Rednerpult. Als größte Oppositionsfraktion hat die Union das Recht, zuerst zu antworten. Nach den ersten Worten könnte man denken, Brinkhaus Fraktion regiere immer noch mit. Den Sieg habe sich Scholz verdient, beginnt Brinkhaus seine Rede und wünscht dem Kanzler "Gottes Segen für ihre Aufgabe". Und dann legt er los, so wie noch jeder Oppositionschef auf eine erste Regierungserklärung geantwortet hat: mit haufenweiser Kritik.

Scholz habe hier kleinteilig den Koalitionsvertrag erklärt. Für Fortschritt und Zukunft müsse man aber begeistern, mokiert sich Brinkhaus. Der Unionsfraktionschef kritisiert den Nachtragshaushalt, den ausgerechnet ein FDP-Finanzminister auf den Weg gebracht habe. Dennoch bietet Brinkhaus am Ende seiner Rede der Regierung die Zusammenarbeit seiner Fraktion an. Vor allem eine große Rentenreform könne man gemeinsam auf den Weg bringen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verspricht dem Bundeskanzler ebenso Fairness in der Oppositionsarbeit. Dennoch sei dies eine "Regierungsverklärung" gewesen. Scholz' Pläne beschreibt Dobrindt mit dem Satz: "Die Prosa stimmt, aber der Plan verstimmt."

Alice Weidel bleibt sich treu

Die Fraktionschefin der AfD, Alice Weidel, hat offensichtlich auch in dieser Legislaturperiode nicht vor, ihren Ton zu ändern. Die neue Regierung nennt sie gleich zu Beginn ihrer Rede "linksgrüne Betonköpfe und umgefallene Liberale". Bundeskanzler Olaf Scholz harscht sie an, er sei der wahre Spalter der Gesellschaft: "Während rechtstreue Bürger ohne digitalen Impfpass kein Restaurant betreten dürfen, bleiben die Grenzen offen für illegale Einwanderer ohne Ausweisdokumente."

Linke kritisiert Sozialpolitik

Für die Linksfraktion knöpft sich Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali die Sozialpolitik der neuen Regierung vor. "Pervers" sei das Gesundheitssystem, das vom Kopf auf die Füße gestellt werden müsse. Die längst versprochene Bonuszahlung für Pflegekräfte sei immer noch nicht beschlossen, weil man noch prüfen müsse, wer genau die Zahlung bekommen solle. Mohamed Ali kritisiert, diese Genauigkeit wünsche sie sich, wenn es um das Stopfen von Steuerschlupflöchern geht.

Fair im Ton, hart in der Sache

Es gab in der Geschichte der Bundesrepublik schon Regierungserklärungen, in denen es sehr turbulent und auch beleidigend zuging. Das war diesmal nicht der Fall. Vor allem die Union betonte immer wieder, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit mit der Regierung sei. Hart kritisieren, bei wichtigen Themen aber auch zusammenzuarbeiten - dieses Angebot bekamen SPD, Grüne und FPD heute öfter. Die neue Regierung winkte nicht dankbar ab, sondern nahm die Geste an. Ob sie darauf zurückkommt, ist allerdings noch nicht ausgemacht.