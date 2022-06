Scholz: Partnerschaft mit Moskau für längere Zeit unvorstellbar

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Vor den anstehenden Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Regierungserklärung für eine nachhaltige Unterstützung der Ukraine geworben. Ihn selbst würden bei den Gesprächen in den nächsten Tagen die Eindrücke seines Besuchs in der Ukraine begleiten: die frischen Gräber, die zerbombten Wohnbocks, die zerstörten Brücken, die von Schüssen durchlöcherten Autos, sagte Scholz im Bundestag.

Russland führe einen erbarmungslosen Krieg: "Das ist ein barbarisches Verbrechen." Die Ukraine habe jedes Recht, sich zur Wehr zu setzen - und müsse dabei bestmöglich unterstützt werden. "Europa steht geschlossen an der Seite des ukrainischen Volkes", betonte der SPD-Politiker. An eine Friedenslösung am Verhandlungstisch glaubt Scholz in nächster Zeit nicht: "Die Wahrheit ist doch: Wir sind von Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weit, weit entfernt." Umso entscheidender sei es, standhaft Kurs zu halten - mit Sanktionen, mit international abgestimmten Waffenlieferungen und mit finanzieller Unterstützung. "So lange, bis Putin seine kolossale Fehleinschätzung endlich erkennt." Dafür sei ein langer Atem nötig.

G7-Gipfel: Scholz will "Marshall-Plan" für die Ukraine

Beim G7-Gipfel ab Sonntag im oberbayerischen Elmau soll nach dem Willen des Kanzlers auch über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen werden. "Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm." Manches erinnere nicht nur ihn an die Bilder der zerstörten deutschen Städte nach dem Zweiten Weltkrieg, sagte Scholz. Und wie damals Deutschland brauche auch die Ukraine einen "Marshall-Plan" für den Wiederaufbau. "Wir werden viele weitere Milliarden Euro und Dollar für den Wiederaufbau brauchen und das über Jahre hinweg." Dies gehe nur mit vereinten Kräften. Er habe den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum G7-Gipfel eingeladen, "um auch darüber zu reden".

Mit ihrem Marshall-Plan halfen die USA zwischen 1948 und 1952 Deutschland und anderen europäischen Staaten, nach sechs Jahren Krieg wieder auf die Beine zu kommen.

EU-Gipfel: Ukraine soll Kandidatenstatus erhalten

Scholz kündigte an, sich beim EU-Gipfel ab Donnerstag mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass die Ukraine offiziell zum Kandidaten für einen EU-Beitritt erklärt wird. Er wolle, "das die gesamte EU 'Ja' sagt". Auch das Nachbarland Moldau solle den Kandidatenstatus erhalten. Eine "klare Antwort" bräuchten aber auch die Westbalkanstaaten. "Wir wollen und brauchen den westlichen Balkan in der Europäischen Union."

Zugleich will Scholz sich für Reformen innerhalb der EU stark machen. Diese müsse "aufnahmefähig" werden. Er werbe dafür, künftig mehr "Entscheidungen mit qualifizierter Mehrzeit zu treffen, etwa in der Außenpolitik".

Nato-Gipfel: "Signal der Entschlossenheit"

Vom Nato-Gipfel nächste Woche erwartet Scholz ein Signal des Zusammenhalts und der Entschlossenheit. Bei dem Treffen werde es auch um das künftige Verhältnis zu Russland gehen. Eine Partnerschaft, die das strategische Konzept von 2010 noch zum Ziel erklärt habe, sei mit "Putins aggressivem, imperialistischem Russland auf absehbare Zeit unvorstellbar".

Scholz: Nato-Russland-Grundakte nicht aufkündigen

Zugleich betonte Scholz aber, dass es "unklug" wäre, "die Nato-Russland-Grundakte unsererseits aufzukündigen". Dies würde nach Meinung des Kanzlers "Putin und seiner Propaganda in die Hände spielen". Die Grundakte betone jene Prinzipien, gegen die Putin derzeit verstoße: den Verzicht auf Gewalt, die Achtung von Grenzen, die Souveränität unabhängiger Staaten.

Mit Blick auf den Streit zwischen Russland und Litauen wegen der Ostsee-Exklave Kaliningrad sicherte Scholz den östlichen Nato-Partnern erneut die volle Unterstützung Deutschlands zu. "Wir werden jeden Quadratmeter des Bündnisgebiets verteidigen." Die Nato-Partner im Osten Europas könnten sich auf Deutschland verlassen. "Mit dieser Zusage gehen wir in den Nato-Gipfel nächste Woche."

Merz warnt vor Völkermord in der Ukraine

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) lobte die Reise des Kanzlers zusammen mit anderen europäischen Spitzenpolitikern in die Ukraine als wichtiges Zeichen der Solidarität. Dieser Besuch ändere aber nichts daran, dass der russische Vernichtungskrieg mehr und mehr die zentralen Merkmale eines intendierten Völkermords trage. Zudem sei Russland offenbar dabei, die Spannungen zu einem weiteren Nachbarland zu verschärfen: zu Litauen. "Dies zeigt, dass wir mit unserer Einschätzung richtig liegen, dass Putin gestoppt werden muss."