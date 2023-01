Die Zeit drängt: Scholz nach Lambrecht-Rücktritt unter Druck

Wo die Ministerin gerade ist, weiß nicht einmal ihr Sprecher. Christian Thiels versichert zwar, „das Verteidigungsministerium ist nicht führungslos“, aber die Kommunikation der Bundesregierung lässt diesen Schluss nicht zu. Fest steht nur: Christine Lambrecht will oder kann nicht mehr Ministerin sein.

Um kurz nach 10.00 Uhr verschickt die Verteidigungsministerin ihre Rücktrittserklärung. Sie habe den Bundeskanzler um ihre Entlassung gebeten. "Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu". Seit am Freitag durchgesickert war, dass Lambrecht selbst das Amt zur Verfügung stellen wollte, war dieser Schritt erwartet worden. Dennoch scheint er den Kanzler und die SPD vor größere Probleme zu stellen.

Nachfolgeregelung soll "zeitnah" erfolgen

Regierungssprecherin Christine Hoffmann erklärt auf Nachfrage, der Bundeskanzler werden dem Bundespräsidenten "zu gegebener Zeit", dann "zeitnah" einen Nachfolgevorschlag unterbreiten. Scholz habe den Rücktritt der Ministerin angenommen. Nur, wann genau "zeitnah" sein soll, lässt Hoffmann offen. Noch einmal dazu befragt präzisiert sie, drei Monate werden es nicht sein.

Auf einem Termin in Ulm, der ihn unter anderem zu einer Rüstungsfirma und in eine Brauerei führt, äußert sich der Kanzler nicht, wer Lambrecht nachfolgen soll. Allerdings macht er deutlich: "Ich habe eine klare Vorstellung, das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll". Einen Namen nennt er nicht.

Respekt für Lambrechts Entscheidung von Scholz

Es sei aus "gutem Grund nicht der Tag, darüber zu berichten, wie es weitergeht", betont der Kanzler. Er habe hohen Respekt für die Entscheidung der Ministerin, die sich mit "ungeheurem Einsatz" darum gekümmert habe, "dass jahrzehntelang ausgetrampelte Pfade verlassen werden". Respekt war eines der Schlagworte des Kanzlers im Wahlkampf, Respekt soll jetzt vor allem Zeit verschaffen.

Lambrecht, so will es das Prozedere, führt ihre Geschäfte so lange weiter, bis sie die Entlassungsurkunde aus den Händen des Bundespräsidenten bekommen hat. Wer ihr Nachfolger, ihre Nachfolgerin wird, ist weiter offen.

SPD-Co-Chef Klingbeil neuer Verteidigungsminister?

Größere Chancen werden Lars Klingbeil, dem SPD-Co-Vorsitzenden eingeräumt. Obwohl er Wehrdienstverweigerer ist, kennt er die Bundeswehr und ihre Herausforderungen. Er stammt selbst aus einem Offiziershaushalt in Munster, dem Bundeswehrstandort mit den meisten Soldatinnen und Soldaten. Nur, dass er bei den herausfordernden Aufgaben im Verteidigungsministerium weiter Parteivorsitzender bleiben kann, erscheint mehr als fraglich.

Saskia Esken als alleinige Parteivorsitzende dürfte in der SPD – und beim Bundeskanzler – für durchaus heftiges Stirnrunzeln sorgen. Dazu kommt: Klingbeil ist keine Frau, und der Kanzler hat der Parität in seinem Kabinett immer eine hohe Priorität eingeräumt. Bislang sind vier Männer und vier Frauen der SPD im Kabinett vertreten.

Bundesarbeitsminister Heil könnte Scholz retten

Bundearbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat den Tag über Termine wahrgenommen – in seiner unerschütterlichen niedersächsischen Art. Am Mittag war er mit Franziska Giffey (SPD) in der Seniorenpflege-Einrichtung "Abendsonne" in Berlin. Es ging mal wieder um Fachkräfte – aber auch um seine Zukunft: Er sei Arbeitsminister und habe noch viel vor in diesem Amt, so die trockene Antwort. Gerade erst hat Heil ein Weiterbildungsgesetz angekündigt, das in den nächsten Wochen vom Kabinett beschlossen werden soll.

Heil, Scholz selbst hatte ihn einst als Schlachtross bezeichnet, könnte durchaus ins Verteidigungsministerium wechseln. Er gilt als ein hervorragender Manager und hat sehr viel Verwaltungserfahrung. Sein Manko: Er ist – wie Lars Klingbeil – ungedient und keine Frau. Allerdings war auch der verstorbene ehemalige SPD-Verteidigungsminister Struck ein Ungedienter, Struck gilt nach wie vor als einer der beliebtesten Minister bei der Truppe. Bleibt die Frage, wer Heil in seinem Ministerium nachfolgt. Es müsste, gemäß der Scholzschen Paritätslogik, eine Frau sein.

Die Zeit für die Nachfolge drängt

Viel Zeit dürfen sich der Bundeskanzler und seine Partei nicht lassen, Respekt vor Lambrecht hin oder her. Die Herausforderungen der Bundeswehr sind generell enorm. Dazu kommt der Antrittsbesuch des US-Verteidigungsministers noch in dieser Woche und die Konferenz in Ramstein. Bei dem wichtigen Treffen im Hinblick auf die militärische Unterstützung für die Ukraine ist ein funktionierendes Bundesverteidigungsministerium unabdingbar. Es sollte spätestens dann nicht führungslos sein.