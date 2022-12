Scholz: Nach dem Krieg wieder Kooperation mit Russland möglich

Hafen von Odessa nimmt Betrieb wieder auf

Nach den Angriffen vom Wochenende nahm der Hafen von Odessa am Montag wieder den Betrieb auf. Der nationale Energiekonzern Ukrenergo erklärte, etwa 1,5 Millionen Menschen würden nun Stück für Stück wieder ans Netz angeschlossen. Die Verwaltung der Region Kiew berichtete von 14 Siedlungen, in denen der Strom noch komplett ausgefallen sei, in 37 weiteren sei die Versorgung eingeschränkt. Der für Notfallhilfe zuständige UN-Unter-Generalsekretär Martin Griffiths kam in der Ukraine an, um sich ein Bild von "den neuen Herausforderungen angesichts der zunehmenden Schäden an der Infrastruktur" zu machen, wie sein Büro mitteilte.

Putin sagt Pressekonferenz ab

Unterdessen lädt Russlands Präsident Wladimir Putin in diesem Dezember die internationalen Medien nicht zur traditionellen Jahrespressekonferenz - zum ersten Mal seit zehn Jahren. "Was die große Pressekonferenz angeht, nein, die wird es bis Neujahr nicht geben", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. Einen Grund nannte er nicht. Beobachter sind überzeugt, dass Putin die Fragen der internationalen Journalisten in diesem Jahr vermeiden will - angesichts des seit mehr als neun Monaten andauernden Kriegs gegen die Ukraine, wo seine Armee immer wieder Niederlagen einstecken musste.

Putins große Jahrespressekonferenz fand seit 2001 insgesamt 17 Mal statt. Unterbrechungen gab es nur im Jahr 2005 sowie in den Jahren 2008 bis 2012, als Dmitri Medwedew das Präsidentenamt bekleidete. Zu der Veranstaltung reisten stets Hunderte russische und ausländische Medienvertreter an.

EU stockt Budget auf - neue Sanktionen müssen noch warten

Auch die EU-Staaten befassten sich am Montag mit dem russischen Angriffskrieg. Laut ihrem Außenbeauftragten konnten sie sich aber zunächst nicht auf ein neuntes Sanktionspaket gegen Russland einigen. "Aber ich hoffe, dass die Übereinkunft diese Woche erzielt wird", sagt Josep Borrell nach einem Treffen in Brüssel mit seinen Kollegen aus den einzelnen Mitgliedsländern.

Ihren Fonds zur Lieferung von Waffen an die Ukraine stockt die EU dagegen umgehend auf - um zwei Milliarden Euro. Nach Angaben des EU-Rats könnten die Mittel bis 2027 noch auf bis zu 5,5 Milliarden Euro erhöht werden. "Die heutige Entscheidung wird sicherstellen, dass wir die Mittel haben, um die Streitkräfte unserer Partner konkret mit militärischer Unterstützung zu beliefern", erklärte Borrell.

Mit Informationen von dpa und Reuters