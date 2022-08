Scholz: Mehr Entlastung für die Bürger – Waffen für die Ukraine

Deutschland steuert auf die Hochphase des Sommers zu. Im politischen Berlin bedeutet das auch, die alljährliche Sommerpressekonferenz des Regierungschefs steht an. In diesem Jahr hat sie zum ersten Mal Olaf Scholz (SPD) abgehalten. Die Themen waren traditionell breit gestreut. Vom Klimawandel über die hohe Inflation bis hin zur Energieversorgung hat sich der Bundeskanzler zu den derzeit drängendsten Punkten geäußert.

Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen für die Ukraine an

Zu Beginn der Konferenz hat Scholz auch über den Ukraine-Krieg gesprochen. Dabei sicherte der Bundeskanzler der Führung in Kiew weitere Hilfe in ihrem Kampf gegen die russischen Besatzer zu. Deutschland habe mit einer Tradition gebrochen und liefere Waffen in ein Kriegsgebiet, sagte Scholz. "Das werden wir auch die nächste Zeit weiter tun."

Längere Laufzeit von Atomkraftwerken soll geprüft werden

Bezüglich der Energieversorgung in Deutschland zeigte sich der SPD-Politiker relativ entspannt. Er rechne damit, dass die Gasspeicher weiter gefüllt werden könnten, so Scholz. Sie seien schon jetzt wesentlich voller als im vergangenen Jahr. Außerdem werde in der Energiekrise geprüft, die drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Hierzu werde es "bald" einen Beschluss geben, ergänzte der Kanzler.

Bundesregierung plant zusätzliches Entlastungspaket

Mit Blick auf die aktuell hohe Inflation in Deutschland kündigte Scholz außerdem ein weiteres Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger an. Man werde über die schon beschlossenen Pakete hinaus weitere Maßnahmen ergreifen müssen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Dabei gehe es ihm um diejenigen, "die ganz wenig haben". Scholz betonte: "Wir werden alles dafür tun, dass die Menschen durch diese schwierige Zeit kommen." Dazu sei die Regierung fest entschlossen.

Scholz verwies dabei auf die Einführung des Bürgergeldes und die geplante Wohngeldreform. Zudem wird es laut dem Bundeskanzler auch steuerliche Entlastungen geben. "Der Finanzminister hat seinen Beitrag zu den notwendigen Überlegungen dazu gestern vorgestellt. Ich finde das sehr, sehr hilfreich", erklärte Scholz. Ziel sei ein Gesamtpaket, das alle Bevölkerungsgruppen umfasst, so dass niemand vor unlösbare Probleme gestellt werde und keiner die Herausforderungen, die mit den gestiegen Preisen verbunden sind, alleine schultern müsse. Scholz nahm dabei auch Hilfen für Rentner und Studierende nicht aus.

Bundeskanzler rechnet nicht im Unruhen im Herbst

Finanziert werden sollen die Entlastungspakete der Regierung möglichst ohne neue Schulden. Scholz betonte, er halte die Einhaltung der Schuldenbremse ab kommendem Jahr weiter für möglich. Auf die Frage, ob der SPD-Politiker im Herbst angesichts weiter steigender Lebensmittel- und Energiepreise mit Volksständen rechnet, winkte er ab. "Nein, ich glaube nicht, dass es zu Unruhen kommen wird, weil Deutschland ein Sozialstaat ist", sagte Scholz. "Dieser Sozialstaat muss es in dieser Zeit wirksam sein. Es gilt: You'll never walk alone."