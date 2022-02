Scholz in Moskau: Einsatz für Frieden ist "verdammte Pflicht"

Am Dienstagvormittag landet die weiße Regierungsmaschine aus Berlin in Moskau. An Bord: Olaf Scholz, sein Mitarbeiterstab und Journalisten. Angesichts der bedrohlichen Lage an der russisch-ukrainischen Grenze ist vieles ungewiss bei dieser Vermittlungsreise.

Klarheit gibt es zunächst nur mit Blick auf die Sitzordnung beim Gespräch des Kanzlers mit dem russischen Präsidenten: Der Tisch, an dem Scholz und sein Gastgeber Wladimir Putin sitzen, ist ganze sechs Meter lang. Denn der Kanzler wollte sich nicht von russischen Vertretern auf Corona testen lassen. Stattdessen übernimmt eine Ärztin der deutschen Botschaft den PCR-Test, der für den Zugang zum Kreml nötig ist. Und für einen solchen Fall sind am Amtssitz Putins recht drastische Abstandsregeln vorgesehen.

Vier-Augen-Gespräch im Kreml

Ein schlechtes Omen für das Krisengespräch? Ein Sprecher des russischen Präsidenten wiegelt ab: Es gehe um reine Vorsichtsmaßnahmen, die physische Distanz zwischen Putin und Scholz sei deshalb größer als üblich. Doch das beeinflusse weder den Charakter des Treffens noch die Inhalte.

Für das Gespräch nehmen sich die beiden dann rund zwei Stunden Zeit. Wichtiger noch als die Dauer ist jedoch dies: Es findet unter vier Augen statt – abgesehen von Dolmetschern. Also ist Klartext zu erwarten, wenn auch zunächst hinter verschlossenen Türen.

Scholz begrüßt angekündigten Teil-Abzug

Doch auch bei der anschließenden Pressekonferenz werden Scholz und Putin deutlich. Ein paar freundliche Worte zu Beginn über Wirtschaftsbeziehungen und kulturellen Austausch täuschen nicht darüber hinweg, dass die inhaltlichen Positionen mindestens so weit auseinanderliegen wie die Rednerpulte der beiden Politiker.

Scholz spricht von einem Besuch im Zeichen der "schwersten und bedrohlichsten Krise", die Europa seit Langem erlebe. Der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine hat nach seinen Worten breiten Raum im Gespräch mit Putin eingenommen. Für die Anwesenheit von rund 130.000 Soldaten im Grenzgebiet gebe es keinen vernünftigen Grund. Den angekündigten Teil-Abzug nennt Scholz ein gutes Zeichen, ergänzt aber prompt: "Wir hoffen, dass da noch welche folgen."

Scholz und Putin sprechen über Nord Stream 2

Unmittelbar vor dem Treffen der beiden Politiker hatte die russische Regierung bekannt gegeben, dass ein Teil der Truppen an der Grenze zur Ukraine abgezogen werden soll. Einheiten aus den Militärbezirken im Süden und Westen Russlands hätten ihre "Aufgaben erfüllt" und würden sich auf den Weg zurück in ihre Garnisonen machen.

Doch Scholz vermittelt nicht den Eindruck, als wäre die Gefahr damit gebannt. Er warnt Putin erneut vor einem Angriff auf die Ukraine. Und er kündigt ein weiteres Mal schwerwiegende Konsequenzen für den Fall an, dass es doch so kommt.

Allzu konkret wird Scholz auch diesmal nicht, was etwaige Strafmaßnahmen gegen Russland betrifft. Allerdings geht er auf Nachfrage darauf ein, wie es mit der Ostseepipeline Nord Stream 2 weitergeht. Sollte es einen Angriff geben, so Scholz, wisse die Bundesregierung, was zu tun sei. Immer unwahrscheinlicher wird damit, dass die Gasröhren in diesem Fall in Betrieb gehen würden.

Putin fordert von Kiew Verzicht auf Nato-Mitgliedschaft

Viel war in den vergangenen Tag vom Preis die Rede, den Putin im Fall einer militärischen Attacke zu zahlen hätte. Nun nutzt der russische Präsident die Gelegenheit, seine Forderungen für ein Entgegenkommen zu unterstreichen. Zunächst sind da bekannte Positionen wie die, dass es keine weitere Osterweiterung der Nato geben dürfe – also auch keine Mitgliedschaft der Ukraine im Bündnis. Dann aber geht Putin auf einen Beschluss der Duma ein, der wohl nicht ganz zufällig am Tag des Scholz-Besuchs bekannt wird.

Streit über Zukunft der Ostukraine

Das russische Unterhaus spricht sich dafür aus, die prorussischen Provinzen Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen. Gemeint ist: von der Ukraine unabhängig. Der russische Präsident macht klar, dass sich die Lage im Donbass grundlegend ändern müsse.

Aus seiner Sicht wird die russischstämmige Bevölkerung dort diskriminiert. Er spricht gar von einem "Genozid" – wohlwissend, dass die Nato einst die Intervention im Balkan-Krieg der 90er Jahre damit begründete, dass sie einen Völkermord abwenden müsse.

Scholz zeigt sich von Putins Ausführungen unbeeindruckt. Kühl wendet er sich dagegen, die Duma-Resolution umzusetzen, weil sie die sogenannte Minsker Vereinbarung für einen Friedensprozess in der Ostukraine verletzen würde. Würde der Beschluss dennoch realisiert, wäre das aus Sicht des Kanzlers eine "politische Katastrophe".

Verhandlungen in Ukrainekrise sollen weitergehen

Trotz dieser Differenzen hinterlässt die Pressekonferenz den Eindruck, dass die Diplomatie noch nicht am Ende ist. Scholz wie Putin sprechen sich für weitere Gespräche aus. Es sei die "verdammte Pflicht und Aufgabe" der Staats- und Regierungschefs, zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Auseinandersetzung komme, sagt Scholz.

Und: So ernst die derzeitige Lage auch sei – aussichtslos sei sie nicht. Auch Putin zeigt sich offen für weitere Gespräche – macht aber auch klar, dass die Zeit dränge. Zu oft habe Russland erleben müssen, dass Verhandlungen zu seinem Nachteil in die Länge gezogen würden.

Zwei zentrale Ergebnisse hat der Besuch von Scholz in Moskau gebracht: Erstens wird wohl weiterverhandelt. Das sogenannte Normandie-Format mit Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich bietet einen Ansatzpunkt dafür – ebenso wie die "trilaterale Kontaktgruppe" mit Russland, der Ukraine sowie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Und so lange gesprochen wird, fällt kein Schuss – so die Hoffnung. Zweitens lässt Putin immer mehr erkennen, welchen Preis er für eine Deeskalation fordert: ein verbindlicher Verzicht der Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft, mindestens für eine bestimmte Zeit. Zudem eine politische Neuordnung in der Ostukraine. Einen Durchbruch hat das Gespräch im Kreml zwar nicht gebracht. Doch jetzt herrscht mehr Klarheit darüber, unter welchen Bedingungen Putin einlenken könnte.