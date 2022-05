Scholz hofft auf Einigung beim Bundeswehr-Sondervermögen

Als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine soll der bundesdeutsche Haushalt mit einem Bundeswehr-Sondervermögen im Umfang von 100 Milliarden Euro ausgestattet werden. Das soll im Grundgesetz verankert werden. Dazu ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich - also auch Stimmen der Opposition. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hofft auf eine Einigung.

Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden wollen Vertreter von CDU/CSU und der Ampel-Koalition heute Abend erneut über die gesetzlichen Grundlagen beraten.

"Ich hoffe jetzt, dass wir die Verständigung mit der Union in dieser Frage hinkriegen und dass wir damit auch die Finanzierung ermöglichen können." Scholz bei einem Bürgergespräch in seinem Wahlkreis Potsdam

Auch bei der Frage eines Tilgungsplans für die vorgesehenen Kredite habe es Bewegung gegeben, hieß es.

Hauptgrund: Misstrauen gegen Putins Russland

Scholz betonte, das Sondervermögen brauche es für eine starke Bundeswehr. "Es ist notwendig, damit niemand es wagt, uns oder unsere Verbündeten anzugreifen", sagte er. "Wer einmal einen Vertrag gebrochen hat, kommt natürlich öfter mal auf die Idee, muss man befürchten", sagte Scholz mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Dobrindt besteht auf "Doppelversprechen"

Die Union will klargestellt wissen, dass das Sondervermögen ausschließlich für die Bundeswehr verwendet wird. Eine bisher geplante Formulierung - "zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit" - war ihr zu unspezifisch. Inzwischen zeigt sich auch der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, einigungsbereit.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt pochte in der Online-Ausgabe der "Welt" auf Einhaltung von Scholz' Versprechen: "100 Milliarden Euro für die Streitkräfte und dauerhaft das Zwei-Prozent-Ziel erreichen - wir erwarten, dass die Ampel dieses Doppelversprechen einlöst und es konkret mit Leben füllt."

Zwei-Prozent-Ziel kommt wohl nicht ins Grundgesetz

Zwischenzeitliche Überlegungen, auch die Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels im Grundgesetz zu verankern, werden wohl nicht weiter verfolgt. Hauptgrund sei, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei der Haushaltsfestsetzung noch gar nicht bekannt sei und eine Verletzung des Grundgesetzes vermieden werden solle. Das Statistische Bundesamt teilt das Ergebnis von Berechnungen zum BIP rund 15 Tage nach Ablauf eines Jahres mit.