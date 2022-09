Scholz gegen Merz in Generaldebatte des Bundestags

Grüne: Mit Unterstützungspaketen "längst nicht am Ende"

Die Grünen-Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann sicherte der Bevölkerung in der aktuellen Krise die weitere volle Unterstützung der Bundesregierung zu. "Wir wissen, viele Menschen haben Angst vor Abstieg und vor Armut. Und wir federn das ab", erklärte sie und stellte in der Generaldebatte je nach Entwicklung der Lage weitere Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung in Aussicht. "Ob wir in zwei Monaten mehr tun müssen, weitere Dinge auf den Weg bringen müssen, das weiß heute niemand", sagte sie. Die Regierung sei jedenfalls "längst nicht am Ende mit diesen Unterstützungspaketen".

FDP-Fraktionschef erteilt Gaspreisdeckel eine Absage

FDP-Fraktionschef Christian Dürr trat hingegen Forderungen nach immer weiter gehenden Maßnahmen entgegen. So seien Union und Linke seien mit Forderungen nach einer Deckelung der Gaspreise auf dem falschen Weg. Ein Gaspreisdeckel würde etwa 38 Milliarden kosten, sagte er. "Der Bundeshaushalt wird dann die Differenz dieses Deckels im Vergleich zum Marktpreis tragen", führte Dürr aus.

"Der Staat, die Gemeinschaft der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, der kann diese Energiepreise nicht einfach schultern. Das würde die staatliche Gemeinschaft in Deutschland überfordern. Diese Wahrheit muss man aussprechen", sagte Dürr.

AfD: Ampel-Koalition ruiniert das Land

Die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel warf der Ampel-Koalition vor, Deutschland in den Ruin zu treiben. "Sie ruinieren dieses Land wirtschaftlich, um die irrationalen Dogmen der grünen Klientellobbyisten zu bedienen", sagte Weidel. Inflation und Energiekrise zerstörten den Mittelstand und die Mittelschicht. Vielen Menschen drohe die Verarmung.

Die Koalition sei dabei auch verantwortlich für eine "Schröpfung der Steuerzahler bis in die Existenzvernichtung". Die Koalition verteile Geld, "das Sie den Bürgern zuvor mehrfach weggenommen haben". Mittelstand und Industrie bräuchten aber Luft zum Atmen.

Linke: "Viele werden alleine gelassen"

Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali warf der Ampel-Koalition vor, sie belasse viele Menschen wegen der steigenden Preise in einer verzweifelten Lage. "You’ll never walk alone", verspreche der Kanzler, tatsächlich würden aber viele alleine gelassen. Der Kaufkraftverlust wirke verheerend. Das jüngste Entlastungspaket sei "einfach eine Frechheit".

Die russische Kriegsmaschinerie in der Ukraine laufe im Übrigen trotz der westlichen Sanktionen gegen Russland weiter, so Mohamed Ali. Sie rief die Bundesregierung zu diplomatischen Anstrengungen auf. Es müsse "alles unternommen werden, um auf diplomatischem Wege einen sofortigen Waffenstillstand zu erreichen", zudem müsse man "mit Russland in Verhandlungen über die Gaslieferungen treten, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten".