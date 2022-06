Scholz gegen Merz: Das Duell der Generaldebatte

Der Oppositionsführer – das ist im Bundestag dieser Legislatur der Fraktions-Chef der Union, Friedrich Merz. Er eröffnet die vierstündige Generaldebatte und erntet ganze Wellen empörter Zwischenrufe der Ampel-Fraktionen. Zum Beispiel, als er den Bundeskanzler fragt, was eigentlich das Ziel des Ukraine-Krieges sei: "Sie, verehrter Herr Scholz, reden zwar mehr in letzter Zeit, aber Sie sagen nichts, was ist eigentlich Ihre Meinung?"

Merz bezieht sich auf die Diskussion darüber, dass Scholz angeblich nicht ausspreche, dass die Ukraine den Krieg gewinnen müsse. Der Vorwurf: Es gebe eine versteckte Agenda, die noch immer Rücksicht auf russische Interessen nehme. Ebenso bleibe, so Merz, der Bundeskanzler die konkrete Antwort schuldig, ob die Bundesregierung den Antrag der Ukraine auf EU-Mitgliedschaft unterstütze. Und die versprochenen Waffenlieferungen an die Ukraine seien noch nicht erfolgt, so Merz.

Zum Artikel "Merz hält Scholz mangelnde Unterstützung der Ukraine vor"

Olaf Scholz kündigt neue Waffenlieferungen an

Mindestens ebenso oft, wie Merz direkt den Bundeskanzler anspricht, wendet sich auch Olaf Scholz an seinen Kontrahenten. Und wirft ihm vor, eine Menge "dahergeredetes Zeug vorzutragen".

Dann ist Scholz bei seinem Manuskript. Zählt auf, wie die Bundesregierung die Ukraine unterstützt, mit Waffen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe, beispielsweise auch der Versorgung verletzter Soldaten. Er kündigt an – und das ist neu – auch das Luftverteidigungssystem IRIS-T liefern zu wollen.

Scholz betont, dass die Bundesregierung sich eng mit den Verbündeten abstimme, erwähnt mehrfach "President Biden" und dass auch der US-Präsident ausgeschlossen habe, Waffen zu liefern, die russisches Gebiet treffen könnten. Der Bundeskanzler ist überzeugt: Im Umgang mit der Ukraine macht die Bundesregierung alles richtig.

zum Artikel: Scholz sagt Ukraine Flugabwehrsystem zu

Wer ist schuld am maroden Zustand der Bundeswehr?

Natürlich geht es im Bundestag auch noch einmal um das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr. Regierung und Opposition bedanken sich artig für die gute Zusammenarbeit. Tumult in den Reihen der Ampel gibt es aber, als Friedrich Merz davon spricht, die Union hätte sich mit ihren Forderungen durchgesetzt.

Mehrere Vertreter der SPD, der Grünen und der FDP lasten den schlechten Zustand der Bundeswehr der Union an. Schließlich habe sie die letzten 16 Jahre das Kanzleramt und das Bundesverteidigungsministerium geführt und die Bundeswehr "kaputtgespart". Kanzler Scholz nennt explizit den früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU): "Die schlechte Zeit für die Bundeswehr hat begonnen, als Guttenberg beschlossen hat, das Geld zusammenzustreichen."

Darüber erregt sich wiederum die Union und weist darauf hin, dass in dieser Zeit die SPD meist mitregiert und höhere Verteidigungsausgaben stets abgelehnt habe.

Unerledigte Aufgaben – Und wer soll sie bezahlen?

Von hinterlassenen Hypotheken ist auch viel beim Thema Klimaschutz die Rede. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann beklagt, man müsse jetzt einen "Riesenberg nicht erledigter Aufgaben abtragen".

Sie zählt auf – wie auch andere Rednerinnen und Redner der Ampel - was alles auf den Weg gebracht wurde, um die Energiewende zu schaffen. Gerade der Krieg in der Ukraine zeige doch, dass man in einer fatalen Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen stecke. Haßelmann verteidigt auch die Verwendung nicht abgerufener Corona-Kredite für den Klimaschutz. Die Union hat dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt.

Inflation als zentrale Herausforderung

Nahezu alle Rednerinnen und Redner gehen auf die derzeit hohe Inflation ein. Während man in der Ampel auf die bereits geschnürten Entlastungspakete für die Bürger eingeht, spricht Amira Mohamed Ali, Fraktionschefin der Linken, von "Entlastungs-Päckchen". Vieles davon sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, und helfe zahlreichen Bedürftigen, zum Beispiel Rentnern, überhaupt nicht.

Die Regierung gebe das Geld mit vollen Händen aus, beklagt dagegen die Fraktionschefin der AfD, Alice Weidel. Dabei solle das Geld der Steuerzahler doch am besten da bleiben, wo es hingehöre, "in den Taschen der Bürger".

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), zitiert genüsslich Olaf Scholz. Der hatte – damals noch als Bundesfinanzminister – letzten Sommer vorhergesagt: "Die Inflation wird nicht so schlimm, wie manche denken." Die Union beklagt die "gigantische Rekordverschuldung" in diesem Haushalt, das sei zutiefst "unsolide", so Ulrich Lange von der CSU, und werde die Inflation weiter anheizen.

Zum Artikel "Inflation: Deshalb wird der Preisanstieg noch weitergehen"

Scholz will die Lohn-Preis-Spirale stoppen

Eine der wenigen neuen Ankündigungen dieser Generaldebatte – außer den neuen Waffenlieferungen an die Ukraine – ist der Vorschlag von Bundeskanzler Scholz für eine "konzertierte Aktion" gegen die steigenden Preise. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Bundesregierung sollten sich an einen Tisch setzen, um die Inflation nicht mit hohen Lohnabschlüssen weiter anzuheizen – die gefürchtete "Lohn-Preis-Spirale".

Scholz lobt ausdrücklich den Abschluss der Chemie-Industrie, bei dem man sich hauptsächlich auf Einmalzahlungen geeinigt habe, um die Preissteigerungen abzufangen. So ein Modell hatte es schon einmal in den 60er-Jahren gegeben, es funktionierte aber nur kurzfristig.