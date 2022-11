Scholz für weitere Sanktionen gegen den Iran

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die geplanten neuen EU-Sanktionen gegen den Iran verteidigt. In seinem wöchentlichen Video-Podcast verwies der Kanzler auf die Menschenrechtslage in dem Land und erklärte: "Einzig und allein die iranische Regierung ist verantwortlich für die Gewaltexplosion". Kaum jemand in Deutschland könne sich vorstellen, wie viel Mut es verlange, derzeit im Iran für Freiheit und Gerechtigkeit auf die Straße zu gehen. Ihn erschütterten die täglichen Bilder. Deutschland fordere ein "sofortiges Ende der Gewalt" sowie die Freilassung politischer Gefangener und inhaftierter Journalistinnen und Journalisten.

Scholz weist iranische Drohung zurück

Scholz stellte sich damit deutlicher als zuvor auf die Seite der Demonstranten im Iran, die gegen Repressionen und Gewalt durch das islamische Herrschaftssystem protestieren. Die Proteste hatten sich am Tod der 22-jährigen Mahsa Amini entzündet. Die Kurdin war am 16. September in Polizeigewahrsam gestorben. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen islamische Bekleidungsvorschriften verstoßen haben soll. Bisher sollen mehr als 300 Menschen bei den Protesten getötet worden sein, Tausende wurden festgenommen, unter ihnen Rechtsanwälte, Aktivisten und Journalisten sowie zahlreiche Frauen und Kinder.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte bereits am Donnerstag bei Twitter angekündigt, dass man "mit Hochdruck" am nächsten Sanktionspaket arbeite. "Wir lassen nicht nach. Wir stehen an der Seite der Männer und Frauen im Iran, und zwar nicht nur heute, sondern so lange es notwendig ist", betonte die Außenministerin.