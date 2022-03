Scholz: "Deutschland finanziert Putins Krieg nicht mit"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Kritik zurückgewiesen, Deutschland finanziere mit seinen Energieimporten aus Russland den Ukraine-Krieg von Kremlchef Wladimir Putin mit. "Russland kann mit dem Geld, das es auf seinen Konten lagert, gegenwärtig gar nichts anfangen wegen unserer Sanktionen", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Es gehe um ein paar hundert Milliarden an Devisenreserven. "Deshalb ist es sehr unwahrscheinlich, dass es diesen Zusammenhang überhaupt gibt."

Scholz: "Wirtschaftskrise durch sofortiges Energieembargo"

Gegen Putins Krieg in der Ukraine seien Sanktionen "die wichtigste Waffe". Ein sofortiges Energieembargo gegen Russland hätte aber die falsche Wirkung: "Wir würden eine erhebliche Wirtschaftskrise auslösen, wenn wir das machen würden", so Scholz.

In Deutschland sei durch einen plötzlichen Stopp russischen Gases "unglaublich viele Arbeitsplätze" gefährdet. Auch Länder wie Italien oder in Osteuropa könnten so schnell keine Alternative finden. "Wir wollen Sanktionen, die in Russland Schaden anrichten, nicht in unseren Ländern", sagte Scholz bei Anne Will.

Ende russischer Kohleimporte schon 2022 möglich

Dennoch versuche man, so schnell wie möglich von russischen Energieimporten unabhängig zu werden. Der Import russischer Kohle nach Deutschland könnte nach den Angaben des Bundeskanzlers rasch verringert werden: "Das kann schon in diesem Jahr gelingen." Auch bei Öl könne es sehr schnell gehen.

Sanktionen und Geld: ja, Eingreifen in der Ukraine: nein

Die bereits gegen Russland verhängten Sanktionen seien die härtesten und weitreichendsten Strafmaßnahmen, die in den letzten Jahrzehnten gegen eine große Volkswirtschaft verhängt worden seien, betonte Scholz in der Sendung.

Die Ukraine werde weiterhin finanzielle und militärische Unterstützung von Deutschland und der Nato erhalten. Kampfhandlungen in der Ukraine seien aber weiter ausgeschlossen.

Mit diesem Vorgehen habe man es Russland so schwer wie möglich gemacht - und die Ukraine so stark wie möglich, sagte Scholz.

"Putins Pläne gehen nicht auf"

Den Menschen in der Ukraine zollte der Kanzler Respekt: Das Land habe es geschafft, dass Putins Pläne nicht aufgegangen seien. Das liege am Widerstand der Ukrainer und ihrer Armee, so Scholz. Und auch an ihrer Moral.

Russlands Präsident Wladimir Putin habe nach Einschätzung von Scholz mit der Invasion in der Ukraine das Gegenteil dessen bewirkt, was er erreichen wollte. Putin habe wirklich gedacht, dass die russischen Truppen in der Ukraine freundlich begrüßt würden, so Scholz.

"Tatsächlich ist die gesamte Ukraine als Nation zusammengewachsen", füget er mit Blick auf den Widerstand gegen die Invasion hinzu. Putins Vorgehen habe zudem dafür gesorgt, dass die Nato den Schutz der Ostflanke des Bündnisses verstärke. Als weitere Reaktion würden sich nun alle unabhängig von Energieimporten aus Russland machen - was auf das Land große Auswirkungen haben werde, betonte Scholz.