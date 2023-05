Artikel mit Audio-Inhalten

> Scholz: Brandanschlag von Solingen ist Mahnung für uns

Scholz: Brandanschlag von Solingen ist Mahnung für uns

Vor 30 Jahren starben fünf türkische Frauen und Mädchen, als Rechtsradikale in Solingen das Haus der Familie Genç anzündeten. Am heutigen Jahrestag erinnerte Bundeskanzler Scholz an die Toten und richtete mahnende Worte an die Bevölkerung.