Scholz bewilligt weitere Milliarde Euro Militärhilfe für Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz will insgesamt zwei Milliarden Euro an weiteren Militärhilfen bereitstellen. Davon sollen deutlich mehr als eine Milliarde Euro an die Ukraine gehen, wie das ARD-Hauptstadtstudio erfuhr.

"Die Mittel kommen weit überwiegend der Ukraine zugute", teilte Finanzminister Christian Lindner auf Twitter mit. "Der Bundeskanzler hatte dies frühzeitig angefordert."