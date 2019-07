Schocktat von Frankfurt: Das ist über den Verdächtigen bekannt

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Oberstaatsanwältin Nadja Niesen um einen 40-jährigen Mann, der in Eritrea geboren wurde und auch diese Staatsbürgerschaft hat. Er soll aus dem Kanton Zürich kommen und seit 2006 in der Schweiz leben, verheiratet und Vater von drei Kindern sein. Er gab an, vor wenigen Tagen mit dem Zug aus Basel nach Frankfurt gekommen zu sein.

Jungen und Mutter vor ICE gestoßen

In Deutschland ist er nicht polizeibekannt. Er soll gestern am Hauptbahnhof Frankfurt einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Der Junge starb noch am Bahnsteig. Die Mutter konnte sich noch auf einen schmalen Fußweg retten. Sie erlitt einen schweren Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Mann soll versucht haben, auch noch eine 78-jährige Passantin auf die Gleise zu stoßen. Die Frau konnte sich wehren und erlitt nur eine leichte Verletzung und einen Schock.

Beschuldigter schweigt weiter

"Die Tat spricht schon dafür, dass man an eine psychische Erkrankung denkt. Der Beschuldigte wird psychiatrisch begutachtet werden", sagt Oberstaatsanwältin Niesen. Der Mann habe keine Angaben gemacht, ob die Tat geplant war. Er schweigt weiter zu den Vorwürfen.

Die Bundesanwaltschaft ist bislang nicht eingeschaltet. Das deutet darauf hin, dass es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt. Die Staatsanwaltschaft will heute Haftbefehl wegen Mordes und zweifachem Mordversuchs beantragen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gebe es keine Anhaltspunkte auf einen Zusammenhang mit dem Anschlag am 22. Juli in Wächterbach. Dort hatte ein Deutscher auf einen Eritreer geschossen, diesen lebensgefährlich verletzt und sich anschließend selbst getötet. Der Täter am Hauptbahnhof habe keine Komplizen gehabt.