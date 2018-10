Schneise der Verwüstung: Hurrikan Michael trifft Florida hart

Mexico City, Florida: Die Sturmflut hat Meerwasser meterhoch in die Straßen des Badeorts gedrückt. Von vielen Häusern ist nur noch das Dach zu sehen. Es gibt erste Berichte über Opfer durch Hurrikan Michael in Florida. Aber Bürgermeisterin Tanya Castro sagt, sie habe noch keine Informationen über die Bewohner, die während des Sturms in ihren Häusern geblieben sind. Die Rettungsarbeiten seien angelaufen - die Folgen des Sturms noch nicht absehbar.

Wirbelsturm Michael hatte die US-Küste am frühen Nachmittag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometer pro Stunde erreicht und zog danach weiter landeinwärts. Der Wind deckte mit seiner enormen Kraft Dächer ab, ließ Gerüste einstürzen und schob ganze Stockwerke zur Seite. Im Ort Apalachicola trieb der Wind Boote und sogar ein Haus auf die Autobahn. Vielerorts sind Straßen unterspült, vor allem in der Region Franklin County kommen die Rettungskräfte oft kaum vorwärts.

Wirbelsturm war "wie ein Düsentriebwerk im Ohr"

In einer Wohnsiedlung in Panama City rund 50 Meilen weiter nordwestlich von Mexico Beach trauen sich die Bewohner am Abend wieder vor ihre Häuser und berichten einander, wie sie den Sturm erlebt haben.

"Das war wie ein Düsentriebwerk. Der Wind mit einem super hohen Ton. Im Ohr hast Du den Druckwechsel gespürt. Das war Angst einflößend." Vance Beau

"Ich ging in meine Küche, zog den Kopf ein und legte eine Matratze über mich. So lag ich da, als ich plötzlich den Einschlag höre. Ich habe die Taschenlampe genommen, nachgesehen und gedacht, sieh zu, dass Du aus der Küche kommst. Der Baum schoss einfach durchs Dach." Penny McDaniel

Floridas Gouverneur Scott warnte, die Gefahr sei noch nicht vorbei. Er forderte die Bewohner auf, weiter Schutz zu suchen und nicht die Arbeit der Rettungsteams zu behindern.

Vom gewöhnlichen Tiefdruckgebiet zum "Monster-Hurrikan"

Der Sturm startete unspektakulär: Am Wochenende galt "Michael" noch als tropisches Tiefdruckgebiet, wuchs sich dann aber binnen weniger Tage zu einem Hurrikan der Kategorie vier aus - einem "Rekordsturm", wie das Nationale Hurrikanzentrum verlauten lässt: "Wir betreten Neuland", so ein Meteorologe. Selbst US-Präsident Donald Trump zeigte sich beeindruckt und sprach von einem "Monster" - ohne freilich auf die klimatischen Zusammenhänge einzugehen, die den Weltklimarat erst am Dienstag zu einem beunruhigenden Sonderbericht veranlassten.

Sturmchaos in den USA: Wo "Michael" auf die Folgen von "Florence" trifft

Über Land hat der Wirbelsturm aktuell an Kraft verloren. Aber „Michael“ bringt die Gefahr von Tornados und Starkregen in die Bundesstaaten Georgia, North und South Carolina - ein Gebiet im Südosten der USA, das seit vier Wochen mit den Folgen von Wirbelsturm Florence kämpft. Jeder weitere Regen könnte die Flüsse dort wieder über die Ufer treten lassen.

"Hoffentlich zieht der Sturm so schnell ab, dass North und South Carolina nicht viel Regen abbekommen. Nach Hurrikan Florence stehen Flüsse wie der Cape Fear immer noch über dem normalen Pegel. Jede Form von Regen ist zu viel." Brock Long, Chef des US-Katstrophenschutz FEMA