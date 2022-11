Schneechaos in Schweden und Norwegen

Seit Samstag schneit es in weiten Teilen Schwedens mehr oder weniger ununterbrochen. Auf dem Stockholmer Flughafen mussten am Montag viele Flüge gestrichen werden. In mehreren Städten, darunter auch in Stockholm, wurde der Busverkehr ganz oder teilweise eingestellt. Nach Unfällen vor allem mit Lkw kam es zu kilometerlangen Staus. Auch der Zugverkehr ist betroffen. In einigen Regionen fiel der Strom aus.

Unwetterwarnungen aufgrund von heftigen Schneefällen

Der schwedische Wetterdienst hat für den Großraum Stockholm, Teile von Westschweden sowie im südlichen Skane Unwetterwarnungen herausgegeben. Der Schnee sei besonders nass und schwer. Ein Wintereinbruch im Norden sei an sich nicht ungewöhnlich, so der schwedische Wetterdienst. Dass aber in wenigen Stunden so viel Schnee falle, komme extrem selten vor.

In Norwegen soll bis zu einem halben Meter Schnee fallen

Auch der Süden Norwegens ist betroffen. Dort ereigneten sich schon mehrere Verkehrsunfälle. In Norwegen rechnen die Behörden teilweise mit bis zu einem halben Meter Schnee.

Die Feuerwehr im Stockholmer Süden hält inzwischen auch Kettenfahrzeuge bereit. Sie sollen dann zum Einsatz kommen, wenn man Menschen mit einem normalen Rettungswagen nicht mehr erreichen kann.

Viel Schnee auch an der US-Ostküste

Ende vergangener Woche hatte ein Schneesturm Teile des US-Bundesstaats New York lahmgelegt. Bis Samstag türmten sich die Schneemassen nach Angaben des Wetterdienstes in Orchard Park auf 1,96 Meter und in Natural Bridge am Ontariosee auf 1,82 Zentimeter.

Tagelange Schneestürme hat der Staat New York schon früher erlebt, doch derart große Schneemengen in kurzer Zeit sind sehr selten.