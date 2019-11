Schneechaos in Europa

In Teilen Österreichs sorgen Schneemassen für chaotische Verhältnisse. Sogar Schulen blieben gestern teilweise geschlossen. Nach ersten Vorhersagen könnte sich die Lage weiter zuspitzen. Bis zu zwei Meter Neuschnee werden erwartet.

Südtirol und Österreich: Keine Besserung in Sicht

In Südtirol waren am Freitag einige Dörfer abgeschnitten. In Kärnten, Salzburg, Osttirol und der Steiermark schneite es so heftig, dass tausende Haushalte ohne Strom waren, wie die Südtiroler Landesverwaltung mitteilte. Von Starkregen betroffen war vor allem das Paseiertal nördlich von Meran und das Ultental im Burggrafenland. Hier gab es laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin Niederschlagsmengen von bis zu 90 Liter pro Quadratmetern. Starke Schneefälle meldete das Eisacktal mit der Stadt Brixen. Straßen mussten teilweise im Schnalstal in Vinschgau wegen Erdrutschen und umgestürzten Bäumen gesperrt werden.

"Im Großteil Südtirols herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe 4", sagt Dieter Peterin, Landesmeterologe für Südtirol. "Die Hauptgefahr sind Gleitschneelawinen und trockene Schneebrettlawinen. In 2.000 Metern Höhe liegen zwischen 1,2 und 1,5 Meter Schnee."

Steiermark: 700 Menschen saßen im Krankenhaus fest

Im Obervinschgau sei weniger Schnee gefallen, so Peterlin. Deshalb liege die Lawinengefahr auf Stufe 3. Im Landeskrankenhaus Stolzalpe in der Steiermark saßen Anfang der Woche fast 700 Personen fest. Neben 250 Mitarbeitern auch stationäre und ambulante Patienten. Dadurch konnten auch keine Verletzten mehr ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehr als 100 Feuerwehrleute und die Mitarbeiter von Straßendiensten räumten die ganze Nacht Schnee und umgeknickte Bäume von den Wegen. Mittlerweile ist das LKH Stolzalpe wieder zugänglich.

Der Landesmeteorologe Dieter Peterlin warnt vor kommende Niederschläge und vor erneuten Schneefall.