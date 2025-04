Schnee und Starkregen in den Alpen – die aktuelle Lage

Heftige Schnee- und Regenfälle in den Alpen haben in Italien, Frankreich und der Schweiz für Verkehrsbehinderungen gesorgt und einen 92-jährigen Mann das Leben gekostet. In Norditalien waren im Laufe der Woche mehrere Flüsse über die Ufer getreten, in höheren Lagen gab es Murenabgänge. Gesperrte Gebiete und Straßen waren die Folge.

Inzwischen spricht viel für eine Entspannung der Lage: In der von Starkregen besonders betroffenen italienischen Region Piemont soll es erstmal keinen oder kaum neuen Niederschlag geben. Dort wurde vielerorts die Warnstufe von rot auf orange gesenkt.

Reisehinweis des Auswärtigen Amts

Das Auswärtige Amt veröffentlichte am Donnerstag einen Reise- und Sicherheitshinweis (externer Link): "In den französischen und Schweizer Alpen sowie in der Region Piemont und dem Aosta-Tal werden für die kommenden Tage bis Ostermontag hohe Niederschlagsmengen, Gewitter, Unwetter sowie in den Alpen ab 1.500 m Schneefälle erwartet", heißt es darin. Pässe, Tunnel und Passstraßen könnten unpassierbar oder gesperrt werden. Reisende sollten sich deshalb "fortlaufend über die Witterungslage informieren".

Italien: Viel Regen sorgt für Probleme auf den Straßen

Im Norden Italiens hatte der Wetterdienst am Donnerstag heftigen Regen gemeldet, der oberhalb von 1.800 Metern in Schnee überging. Dazu kam Wind bis zu 110 Stundenkilometer. In Mailand wurden Parks wegen umstürzender Bäume und herabfallender Äste geschlossen.

Im Aostatal nördlich von Turin mussten Häuser und Ställe evakuiert werden, weil Flüsse über die Ufer zu treten drohten. Zudem war die A5 von Turin nach Aosta am Donnerstag zeitweise gesperrt, weil sie unter Wasser stand. Ob die Sperrung inzwischen aufgehoben ist, war am Freitagmorgen zunächst unklar. Einschränkungen gibt es auch bei Zügen zwischen Italien und der Schweiz. Anders als in Deutschland teilweise berichtet war Südtirol nicht von heftigen Unwettern betroffen.

Schweiz: Besonders Kanton Wallis betroffen

In der Schweiz sorgten Schnee- und Wassermassen besonders im Kanton Wallis für Erdrutsche und umgestürzte Bäume. Zahlreiche Straßen und Bahnstrecken waren zumindest am Donnerstag gesperrt, alle Schulen in dem Kanton blieben vorsorglich geschlossen. Mehrere Orte waren zeitweise auch ohne Strom. In der Kantonshauptstadt Sitten mit 36.000 Einwohnern waren wegen der Regen- und Schneefälle viele Straßen für Autos und sogar für Fußgänger gesperrt.

Der Simplon-Pass und der Grosse-St.-Bernhard-Pass, die das Wallis mit dem italienischen Aostatal verbinden, wurden wegen der starken Schneefälle gesperrt. Beide Pässe waren auch am Freitagmorgen noch geschlossen. Im Wallis und in angrenzenden Regionen im Berner Oberland und im Tessin galt am Donnerstag die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Die Behörden baten Urlauber, Reisen ins Wallis bis zum heutigen Karfreitag zu verschieben.

Frankreich: Frau erleidet Herzinfarkt in Lawine

In Frankreich wurde im Département Savoie an der Grenze zu Italien aufgrund starker Schneefälle am Mittwochabend die zweithöchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Am Donnerstagnachmittag waren 3.300 Haushalte in Frankreich noch ohne Strom, mehrere Straßen waren wegen umgestürzter Bäume gesperrt. In Tignes in den französischen Alpen erlitt eine Frau nach Behördenangaben einen Herzinfarkt. Rettungskräfte fanden sie von einer Lawine verschüttet vor.

Auch der ADAC rät: Wer aktuell in eine der von den Unwettern betroffenen Regionen reisen will, sollte sich vorab über die Wetter- und Verkehrslage informieren. Autofahrer benötigen Winterausrüstung. Teilweise warnen die Behörden auch davor, in die Berge zu gehen. Auf der europäischen Webseite meteoalarm.de (externer Link) werden aktuelle Wetterwarnungen angezeigt.

Mit Informationen von AFP