Schnee sorgt in Griechenland für Verkehrschaos

Starke Schneefälle haben vor allem in Mittel- und Südgriechenland für Probleme gesorgt. In vielen Regionen verschickte der griechische Zivilschutz Warn-SMS an die Bewohner und rief sie dazu auf, das Haus nach Möglichkeit nicht zu verlassen. Schulen blieben teilweise geschlossen.

Verkehrschaos in Athen

In der Hauptstadt Athen brach stellenweise der Verkehr zusammen - weil es dort so selten schneit, haben viele Autofahrer keine Winterreifen. Schwierig war die Situation auch auf den Autobahnen des Landes, die zum Teil gesperrt werden mussten. Am Flughafen in Athen zeigt die Anzeigentafel derzeit mehrere gestrichene Flüge an. Der Flughafen rief Passagiere dazu auf, ausreichend Anreisezeit zum Flughafen einzuplanen.