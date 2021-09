"Schmutzkampagne": SPD empört über Laschet-Rede

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat der Union einen "Schmutzwahlkampf" vorgeworfen. "Was ich diese Woche erlebt habe, war der traurige Höhepunkt einer Schmutzkampagne, die ich von der Union nicht erwartet hätte", sagte Klingbeil am Samstag in Worms. Die Union befinde sich im Abwärtstrend und in Panik, so Klingbeil.

Klingbeil zählt gute Krisenentscheidungen der SPD auf

Klingbeil kritisierte in diesem Zusammenhang auch Armin Laschet. Der Kanzlerkandidat der Union hatte am Samstag beim CSU-Parteitag in Nürnberg gesagt: In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte hätten die Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite gestanden. Immer in Krisen hätten sie ans Schuldenmachen und an Steuererhöhungen gedacht, kritisierte Laschet.

Klingbeil fragte ironisch, ob Laschet die Ostpolitik von Willy Brandt oder das Nein von Gerhard Schröder zum Irak-Krieg gemeint habe oder die Grundrente, den Mindestlohn oder die Ehe für alle.