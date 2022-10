"Schmutzige-Bombe"-Vorwurf: IAEA plant Inspektion in Ukraine

Nach den russischen Behauptungen über ukrainische Pläne zum Bau einer "schmutzigen Bombe" wird die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in dieser Woche eine "unabhängige Überprüfung" vornehmen – auf Anfrage Kiews.

Dabei sollen zwei Einrichtungen in der Ukraine inspiziert werden. IAEA-Chef Rafael Grossi erklärte, Inspektoren der Behörde würden "unabhängige Überprüfungen an diesen Standorten durchführen", um jedwede "Abzweigung von Kernmaterial" aufzudecken.

Ukraine weist Anschuldigungen Russlands vehement zurück

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine IAEA-Mission in der Ukraine gefordert. Moskau erhebt seit Tagen die Anschuldigung, die Ukraine arbeite an einer sogenannten schmutzigen Bombe. Sie soll russischen Angaben zufolge in zwei ukrainischen Einrichtungen hergestellt werden. Die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer weisen die Anschuldigung vehement zurück. Kiew warnt, Russland könnte selbst den Einsatz einer derartigen Waffe planen.

IAEA: Keine Auffälligkeiten bei Besuch vor einem Monat

Die IAEA bestätigte am Donnerstag, einen der beiden Orte vor einem Monat untersucht zu haben. Dabei seien "keine undeklarierten nuklearen Aktivitäten oder Materialien" gefunden worden.

Behörde kontrolliert Nuklearanlagen weltweit

Eine "schmutzige Bombe" besteht aus radioaktivem Material, das mit konventionellem Sprengstoff freigesetzt wird. Im Unterschied zu einer Atombombe kommt es zu keiner nuklearen Kettenreaktion. Die Atomenergiebehörde in Wien kontrolliert regelmäßig zivile Nuklearanlagen in der Ukraine und auf der ganzen Welt, um sicherzustellen, dass kein spaltbares Material für militärische Zwecke missbraucht wird.

Mit Material von AFP und dpa