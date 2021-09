Schlussrunde: Von Fleischverzicht und Enteignungsfantasien

Vor allem den Kanzlerkandidaten ist anzusehen, dass sie seit Wochen im Dauereinsatz sind. Unions-Kandidat Armin Laschet, SPD-Kandidat Olaf Scholz und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock haben vermutlich wenig davon bekommen, könnten aber die meisten Debattenargumente bereits im Schlaf herunterbeten. Auf eine gemeine Frage scheinen alle hier nicht vorbereitet zu sein: "Auf was verzichten Sie, um CO2 zu reduzieren?", fragen die Moderatoren. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel zuckt zusammen. Sie hat gerade noch einmal das "Es gab ja immer Kalt- und Warmphasen"-Argument gebracht, erzählt nun, sie lasse den "Wagen" stehen und nehme das Fahrrad, wo es geht.

Söder will weniger Fleisch essen

Christian Lindner versucht zunächst FDP-Positionen aus dem Wahlprogramm zu zitieren, wird aber harsch unterbrochen: "Sie persönlich" - "Äh." Lindner fängt sich: Er sei "klimaneutral", denn er gleiche durch den europäischen Zertifikatehandel aus. CSU-Chef Markus Söder sagt, er sei mit der Bahn angereist und versuche - "und das ist schwer für einen Bayern" - weniger Fleisch zu essen. Das will auch Laschet. Aber waren die beiden nicht gerade in Nürnberg einen Berg Bratwürste essen? Baerbock ätzt: "Wenn hier jetzt alle so Ökos sind". Scholz nicht: Politiker müssten so ehrlich sein und nicht versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass sie mit ihren gepanzerten Fahrzeugen und Flugreisen die besten Klimaschützer seien. Aber er nuschelt auch etwas von "regionalem Essen".

Im Abfragemodus chaosfrei durch 90 Minuten

Die Spitzenkandidaten von sechs Parteien plus CSU-Chef Söder. Drei Tage vor der Bundestagswahl. 90 Minuten vor laufenden Kameras. Das hört sich nach guten Voraussetzungen für großes Chaos an. Zumal die Egos groß und die Zuschauerzahl noch größer sind. Aber das Chaos bleibt aus. Das liegt offensichtlich auch an der straffen Moderation. Manchmal beschleicht den Zuschauer das Gefühl, da sitzt eine Gruppe Schüler in einer mündlichen Prüfung: Wer vom Thema abschweift, wird umgehend unterbrochen, wer ausweichend antwortet, bekommt die Frage noch mal gestellt. Das würgt zwar manche Diskussion ab, aber lässt Unterschiede deutlicher werden, weil die Teilnehmer schneller zum Punkt kommen müssen.

Mietprobleme: "Sie enteignen doch ständig für Autobahnen"

Zum Beispiel beim Thema drastisch steigende Mieten in Ballungsräumen. Laschet will mehr bauen. Bis 2025 seien 1,5 Millionen neue Wohnungen erforderlich, darunter müssten viele Sozialwohnungen sein. Zudem will er den Zuzug in die Städte bremsen, indem auch das Leben auf dem Land attraktiver wird. Scholz will auch bauen, dazu ein Mietenmoratorium, um den Anstieg zu bremsen.

Grünen-Chefin Baerbock will die Mittel für den sozialen Wohnungsbau erhöhen und in Städten mit angespannten Märkten dafür sorgen, dass Mieten nicht willkürlich weiter erhöht werden können. Eine Enteignung von Wohnungsunternehmen schließt sie als Ultima Ratio nicht aus.

Wie die Kandidatin der Linken Janine Wissler. Sie fordert einen bundesweiten Mietendeckel. Aus Wisslers Sicht reicht es nicht, einfach mehr zu bauen. Das Grundgesetz erlaube, Enteignungen im Interesse des Gemeinwohls zuzulassen. Das könne verhindern, dass bezahlbarer Wohnraum immer weiter zerstört werde. Richtung FDP und Union sagt Wissler, sie wisse gar nicht, warum die sich so aufregten, sie ließen doch ständig enteignen "für den Bau von Autobahnen oder Tagebauen."

Erst jetzt entdeckt: die Außenpolitik

Weil es in den bisherigen Spitzenkandidaten-Runden kaum bis gar nicht zur Sprache kam, geht es jetzt auch um die Außenpolitik. Scholz und Laschet sprechen sich für eine stärkere Rolle der EU in der Welt aus. Deutschland habe sich als größtes Land in Europa zu wenig engagiert, sagt Baerbock. Lindner will neue Freihandelsabkommen zum Beispiel mit Kanada, um zu gewährleisten, dass nicht zu starke Abhängigkeiten von China entstehen. Söder betont, China bleibe ein wichtiger Markt, trotzdem will er keinen "Kuschelkurs" fahren.

Mehr Geld für die Bundeswehr - aber nicht von der Linken

Laschet und Söder bekennen sich zu höheren Ausgaben für die Bundeswehr, auch zu bewaffneten Drohnen. So weit geht der SPD-Kandidat Scholz zwar nicht, stellt sich aber auch hinter mehr Geld für Verteidigung. "Ich will gerne zusagen, dass wir im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten auch in den nächsten Jahren weitere Steigerungen des Verteidigungshaushaltes brauchen." Die Linke Spitzenkandidatin Wissler hat da eine klar andere Position: "nicht weiter aufrüsten". Die Nato sei überkommen, aber dass eine Bundesregierung sie "nicht auf einen Schlag" auflösen kann, sei "eine Binse". Das dürfte der Versuch eines kleinen Handausstreckens Richtung Linken-Wunschkoalitionspartner SPD sein.

Die Koalitionsfrage: Einer sagt's grad heraus

Laschet, Söder, Scholz werden gefragt: Würden sie regieren, obwohl sie nicht auf den ersten Platz kommen? Söder sagt erwartungsgemäß: Laschet könne die SPD noch überholen. Auch Laschet setzt auf Sieg, räsoniert aber auch noch einmal über die aus seiner Sicht drohende Gefahr: Rot-Grün-Rot. Scholz wirbt in seiner Antwort für Platz eins für die SPD, aber nennt auch Bedingungen fürs Regieren, die es mit der Linken schwierig machen könnten: Verfassungsschutz, Bundeswehr stärken, Nato. Grünen-Chefin Baerbock wirbt für "starke Grüne", man werde mit allen "demokratischen Parteien" sprechen. Ziel: "Eine Klimaregierung".

Am deutlichsten wird FDP-Chef Lindner, er würde sich Jamaika wünschen - ein Bündnis aus Union, FDP und Grünen. Seine Auffassung, dass die stärkste Partei nicht automatisch einen klaren Regierungsauftrag habe, weil sie voraussichtlich von mehr als 70 Prozent der Wähler nicht gewählt wurde, machte er an Scholz gewandt noch einmal deutlich. Linken-Chefin Wissler setzt dagegen auf SPD, Grüne, Linke. AfD-Chefin Weidel fände eine Regierung unter AfD-Beteiligung gut. Die Zusammenarbeit haben jedoch alle anderen Parteien ausgeschlossen.