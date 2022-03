Schluss mit schönen Worten – Baerbock spricht Klartext

Was war nicht alles an Zweifel, an Vorbehalten, an Ressentiments zu hören und lesen gewesen, als Annalena Baerbock, Frau, Mutter, 40 Jahre, als oberste deutsche Diplomatin in das Außenministerium einzog. Mehr oder weniger offen stellten viele Beobachter der Außenpolitik die Frage, die Frauen oft und Männern nie gestellt wird: "Kann die das?"

Eine erstaunliche, unerwartete Entwicklung

Annalena Baerbock war zu Beginn ihrer Amtszeit verhalten, aber deutlich entspannter als noch während der Wahlkampagne zur Bundestagswahl. Wo man eine Frau erleben konnte, der die Attacken der diversen Trollarmeen schwer zusetzten, die sich oft verhaspelte, die ein Buch schreiben ließ, das zusammenkopiert und fehlerhaft war, die einen schwer geschönten Lebenslauf freigab.

Die Fehler machte und nicht wusste, wie sie diese Fehler ausbügeln sollte. Von dieser Annalena Baerbock, einer verunsicherten, angespannten, gehetzten Frau ist nichts mehr übrig.

Baerbock wird stärker bewertet als Amtskollegen

Annalena Baerbock hat die Zügel in die Hand genommen, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat wurde sie sicherer, fand ihre Rolle, ihren Platz auf dem internationalen Parkett, das so glatt ist, dass viele schon ausrutschen, bevor sie den ersten Schritt tun. Dass sie dabei noch genauer beobachtet und bewertet wurde als Amtskollegen? Es scheint ihr nichts mehr auszumachen. Auch wenn man sich weiterhin zunächst auf Nebensächlichkeiten stürzte: Ihr Englisch? Nicht schlecht, aber dieser deutsche Akzent!

Baerbock begann vorsichtig, ihre ersten Reden sind zwar klar, aber noch keine Ansagen, wie sie jetzt zu hören sind. Sie fuhr mit dem Zug von Paris nach Brüssel, um nicht fliegen zu müssen, und weil es schneller geht. Das Flugzeug flog dennoch hinterher. Und dann reiste sie, eine Grüne, für einen Tag nach Washington, weil sie der Meinung war, dass man mit amerikanischen Verbündeten am besten unter vier Augen spricht. Sie tastete sich in ihr Amt hinein.

Annalena Baerbock – Frau Tacheles

"Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht." Mit diesen Worten, die mittlerweile überall zitiert werden, begann die Bundesaußenministerin ihre Rede am Morgen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Baerbock sagte aber auch: "Wir sind fassungslos, aber nicht hilflos." Sie gibt den Takt vor und das Tempo. Anders als der Bundeskanzler, der, Merkel nicht unähnlich, lange gezögert hat, bis er klarere Worte fand, hat Baerbock von Anfang an Tacheles geredet.

Sie war eine der ersten Politikerinnen, die nicht von einer Ukraine-, sondern einer "Russland-Krise" sprach. Sie nannte den russischen Präsidenten Putin einen Lügner und einen Mörder. Und sie hörte damit nicht auf: "Wir wurden eiskalt belogen. Der Kanzler wurde belogen. Ich vom russischen Außenminister. Die gesamte internationale Gemeinschaft." Worte, unterhört in der deutschen Außenpolitik. Samthandschuhe? Die gibt es mit Baerbock nicht.

Baerbock muss Kriegs- statt Klimapolitik machen

Im Auswärtigen Amt, wo man allergrößten Wert darauf legt, seine Worte zu wägen und zu wiegen, muss das einem Kulturschock gleichkommen. Wenngleich die Ministerin auch hier angefangen hat, Dinge zu ändern.

Mit der Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan holte Baerbock eine Aktivistin und ausgewiesene Kennerin der Klimapolitik ins Auswärtige Amt, sie soll Deutschlands Sonderbeauftragte für Klimapolitik werden. Eine neue, andere Art von Lobbyismus. Allerdings muss Baerbock jetzt statt der angekündigten Klima- erst einmal primär Kriegs-Außenpolitik machen.

Baerbock beharrt auf universellen Rechten

Hier zeigt sich ihre große Stärke: Empathie und ein Gespür für die richtigen Worte. Bei der Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung in New York hielt die Bundesaußenministerin eine Rede, die all das zusammenführte in den Worten: "Die Vollversammlung stimmt heute über die Zukunft unserer Kinder ab – und wir haben die Gestaltung dieser Zukunft in unserer Hand." Die Rede war im Übrigen auf Englisch – an ihrem Akzent störte sich niemand mehr.

Beharren auf Werten, universellen Werten, Beharren auf dem Völkerrecht, das Baerbock gut kennt, weil sie es studiert hat, wenn auch nur im Nebenfach. Wenn sie sagt: "Menschenrechte sind keine nationale Angelegenheit", dann nimmt sie in Kauf, dass überall dort, wo Menschenrechte mit den Füßen getreten werden, die Stirn gerunzelt wird. Sie bleibt bei ihren Grundsätzen, etwa was die feministische Außenpolitik betrifft, die explizit Frauen in die Verantwortung mit einbezieht, wenn es um Krisensituationen geht.

Baerbock gewinnt im ARD-DeutschlandTrend dazu

Sie glaubt an das, was sie sagt und dass sie etwas bewirken kann. Ihr kommt zugute, dass sie eine akribische Arbeiterin ist, sich exzellent vorbereitet, also weiß, wenn ihre Gesprächspartner wie etwa der russische Außenminister Lawrow mit Halbwahrheiten oder Lügen ankommen.

Der Krieg gegen die Ukraine ist fürchterlich. Und Annalena Baerbock fürchtet sich nicht, das genau so zu sagen. Im neuesten ARD-Deutschlandtrend gewinnt die Bundesaußenministerin bei der Politikerzufriedenheit vierzehn Punkte hinzu.