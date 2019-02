Schluss mit "Bad News": Wie können Medien positiver berichten?

Beim "Constructive Journalism Day" in Hamburg diskutieren Journalisten darüber, wie sie in ihren Medien nicht nur schlechte Nachrichten platzieren, sondern auch Artikel und Beiträge, die Lösungen von Problemen voranbringen und positive Beispiele darstellen. Einer dieser Journalisten ist Markus Bornheim, Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell und damit von "Tagesschau" und "Tagesthemen". Von seinen Reporterinnen und Reportern erwartet er, dass sie konstruktiv berichten, also nicht nur erzählen, wo Probleme liegen, sondern auch, wie es besser geht.

Allein: "Es ist wahnsinnig schwierig, und wir haben auch in der Redaktion ständig Diskussionen darüber: Wie lässt sich konstruktiver Journalismus und aktuell betriebener Journalismus miteinander verbinden", erklärt Bornheim.

Nur Probleme oder auch Lösungen?

Auf dem "Constructive Journalism Day" ist Bornheim einer von etwa 200 Journalistinnen und Journalisten, die offen darüber sprechen, was es heißt, der Berichterstattung eine neue Perspektive geben.

Ein Hindernis ist die Aktualität: Nachrichten dringen vor allem durch, wenn etwas schiefläuft, wenn es irgendwo brennt. Bornheims Gegenbeispiel auf der Konferenz ist ein Beitrag aus der ARD-Themenwoche Gerechtigkeit zu den schlechten Arbeitsbedingungen in Fabriken für Billig-Kleidung.

"Immer wieder werden Bangladeschs Textilfabriken zu tödlichen Fallen für die Näherinnen und Näher. Die Helfer bergen viele Leichen aus der ausgebrannten Fabrik." Die "Tagesthemen" hatten diese Szenen Passanten gezeigt, sie also über das Problem informiert. Die Passanten denken vor der Kamera nach. "Auf Bergen von Klamotten zu sitzen, die man nicht alle gleichzeitig tragen kann, ist im Grunde unnötig", so Bornheim. "Weniger kaufen, dafür eine höhere Qualität. Das hält auch länger."

Gemeinsam überlegen, wie es besser geht – genau das, sagt Redaktionsleiter Bornheim, könnte es bald häufiger geben.

"Lösungsfinder" für mehr Reichweite

Die ARD plant beispielsweise einen "Lösungsfinder" zu etablieren. Der entsprechende Text, Beitrag oder Podcast soll dann auch bei tagesschau.de publiziert werden.

"Ich glaube, so können wir eine Reichweite und auch eine Durchschlagskraft für lösungsorientierten Journalismus finden." Markus Bornheim, Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell

Die "Sächsische Zeitung" probiert mittlerweile seit zwei Jahren, in jeder Ausgabe auch konstruktiv zu berichten. Gerade in Ostdeutschland sei das aber besonders schwierig, berichtet Redakteur Oliver Reinhard. Zu sehr sei die Erinnerung an die gleichgeschalteten SED-Medien aus der Zeit der DDR präsent mit dem ständigen Versuch der Schönfärberei. "Daran kranken wir noch heute, und da haben tatsächlich auch noch ein paar Kollegen ein Problem mit," so Reinhard.

Von dem Kurs, konstruktiv zu berichten, will sich die "Sächsische Zeitung" aber nicht abbringen lassen. In der Redaktion werden nun einzelne Journalistinnen und Journalisten zu "Konstruktivisten" ernannt. Sie sollen daran erinnern, auch mal nach vorne zu schauen.

Der Mehraufwand lohnt sich

Das ist nicht immer einfach, weil bei zunehmender Nachrichtendichte und gleichzeitigem Personalschwund dafür die Zeit fehlt, erklärt Reinhard.

"Wir haben relativ wenig Zeit, von dem gelernten Weg, der gelernten Perspektive uns mal wegzuwenden und konstruktiv zu arbeiten, zumal das auch manchmal etwas aufwändiger ist, was die Recherche anbelangt als das herkömmliche Arbeiten.“ Oliver Reinhard, Sächsische Zeitung

Die konstruktive Perspektive im Journalismus lohne sich aber, sagt Reinhard. In Leserbefragungen schneiden solche Texte, die über reine Problembeschreibungen hinausgehen, besser ab. Und in sozialen Netzwerken kommentieren Nutzer konstruktive Berichte besonders stark und bringen ihre eigenen Erfahrungen und Ideen ein, wie eine Vertreterin der "Deutschen Welle" auf dem "Constructive Journalism Day" in Hamburg berichtet.

"Lösungsjournalismus" aus New York

Zu Gast auf dem von NDR Info und der Hamburg Media School veranstalteten "Constructive Journalism Day" war auch Tina Rosenberg. Sie schreibt bei der "New York Times" eine Kolumne, die schlicht "Fixes" heißt, "Lösungen". Außerdem trainiert sie Medien im – wie sie es nennt – "solution journalism", also "Lösungsjournalismus".

Lösungsorientierter Journalismus, sagt Rosenberg, könne Vertrauen stärken zwischen einem Medium und der Gesellschaft. Das Mittel dafür: Wenn es etwa ein Problem in einer Stadt oder einem Dorf gibt, tragen Journalisten zusammen, wie andernorts mit dem Problem umgegangen wurde und was dabei am besten geklappt hat.

Herausforderung, keine Werbung zu machen

Mit die größte Herausforderung dabei sei allerdings, den Journalismus von der PR abzugrenzen, also keine Werbung für bestimmte Produkte, Politiker oder Konzerne zu machen. Eine Gratwanderung. Die Leute oder ihre Arbeit nicht feiern, sondern über sie berichten – mit einem genauen Blick darauf, was funktioniert und was nicht, das ist Rosenbergs Botschaft.

In den USA arbeitet Tina Rosenbergs Netzwerk mittlerweile mit fast 200 Redaktionen zusammen.