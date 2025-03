Schließung von Flughafen Heathrow: Anti-Terror-Polizei ermittelt

Im Fall des Brands in einem Umspannwerk, der zur Schließung des Londoner Flughafens Heathrow geführt hat, ermittelt nun die Anti-Terror-Polizei. Zwar gibt es laut den Anti-Terror-Ermittlern noch keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Dennoch wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die Londoner Metropolitan Police begründete diese Entscheidung mit den Auswirkungen des Feuers auf kritische nationale Infrastruktur.

Unklar, wann Stromversorgung wieder hergestellt wird

Die Anti-Terror-Einheit verfüge über spezialisierte Ressourcen und Fähigkeiten, die helfen könnten, die Brandursache schnell zu finden, teilte die Polizei mit. Wegen des Stromausfalls sollte der Flughafen Heathrow voraussichtlich den gesamten Freitag geschlossen bleiben. Hunderttausende Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern. Sie wurden aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen.

Ein Sprecher des Flughafens erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, dass es keine Klarheit darüber gebe, wann die Stromversorgung wiederhergestellt sein werde.

London-Heathrow ist der fünftgrößte Flughafen der Welt, Experten rechnen wegen der Schließung mit Auswirkungen auf den weltweiten Flugverkehr. Nach Angaben von "FlightRadar24" mussten mindestens 120 ankommende Flüge auf andere Flughäfen umgeleitet werden.

Fluggesellschaften stocken auf

British Airways hatte 341 Flüge geplant, die am Freitag in Heathrow landen sollten. "Das wird sich eindeutig auf unseren Betrieb und unsere Kunden auswirken", teilte die britische Fluggesellschaft mit. Man arbeite so schnell wie möglich daran, die Reisenden über ihre Optionen in den nächsten 24 Stunden und darüber hinaus zu informieren.

Auch alle Flüge der Lufthansa Group für Freitag von und nach London-Heathrow mussten annulliert werden, erklärte ein Konzernsprecher auf Anfrage von Reuters. "Die von den Flugstreichungen betroffenen Fluggäste wurden auf andere Flüge umgebucht und kontaktiert." Darüber hinaus seien keine weiteren Flugstreichungen vorgesehen.

Unterdessen stockten Ryanair und EasyJet ihre Kapazitäten zu anderen britischen Flughäfen auf. Die irische Billigairline Ryanair bietet nach eigenen Angaben zusätzliche Flüge zwischen der irischen Hauptstadt Dublin und London-Stansted an. Der britische Rivale Easyjet teilte mit, größere Flieger einzusetzen, um mehr Passagiere befördern zu können.

Verkehrsinfrastruktur: Flughafenverband fordert besseren Schutz in Deutschland

Zum größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden bislang sechs Flüge umgeleitet, wie ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport sagte. Aktuell seien sechs Flüge nach und sieben Flüge von Heathrow gestrichen worden. In München landeten zunächst drei Langstreckenflüge, die eigentlich nach Heathrow gehen sollten, wie eine Sprecherin sagte.

Ansonsten seien alle für heute geplanten Flüge zwischen dem Flughafen München und London Heathrow abgesagt worden. Konkret seien davon 16 Starts und 17 Landungen betroffen.

Der Flughafenverband ADV forderte derweil einen besseren Schutz der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Der Vorfall zeige, dass kritische Infrastrukturen trotz aller Vorkehrungen verwundbar seien. "Ein Flughafen kann sich nicht vollständig selbst versorgen und ist auf externe Versorgungsnetzwerke angewiesen", sagte Beisel. Die Politik müsse beim künftigen Gesetz zum Schutz kritischer Infrastrukturen in Deutschland hier auf Verbesserungen zielen.

Mit Informationen von Reuters, AFP, AP und dpa.