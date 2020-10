Schlichtung zwischen Bahn und Gewerkschaft GDL gestartet

Die Bahnbelegschaft hätte "mehr verdient als Klatschen von Balkonen und am Ende immer wiederkehrende Märchen vonseiten des Managements, dass alles besser werde", so GDL-Chef Claus Weselsky in Berlin.

Die Bahn will den Anstieg der Personalkosten dämpfen, weil die Einnahmen in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen sind. Es handele sich bei dem Schlichtungsverfahren "nicht um eine vorgezogene reguläre Tarifrunde, sondern um eine durch Corona verursachte Sondersituation", teilte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler mit.

Die Sondersituation Corona - und was daraus folgt

Auch die GDL sieht die Notwendigkeit eines speziellen Tarifvertrag für die Folgen der Corona-Krise - der allerdings anders ausschauen soll, als die Bahn sich das wünscht. Die Gewerkschaft fordert eine Einmalzahlung in Höhe von 1.300 Euro für die Beschäftigten als Anerkennungsprämie für die Leistung in den vergangenen Monaten. Zur Finanzierung schlägt Weselsky vor, "dass sämtliche Führungskräfte des Konzerns Deutsche Bahn AG für drei Jahre auf ihre Boni verzichten."

Schlichtung auf drei Wochen festgelegt

Der aktuelle Tarifvertrag läuft im Februar aus. Bis dahin gilt die Friedenspflicht - auch im Falle eines Scheiterns des Schlichtungsverfahrens, das zunächst drei Wochen dauern soll.