Schleppender Netzausbau: Wissing droht mit Sanktionen

Deutschland wird seine Ziele beim Netzausbau dieses Jahr wohl verfehlen. Vor einer Sitzung des Beirats der Bundesnetzagentur meldete sich nun der zuständige Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, zu Wort. Er will die Gründe für die Verzögerung sorgfältig prüfen lassen. Sollten die Netzbetreiber den Netzausbau selbstverschuldet verzögern, müsse dies Konsequenzen haben.

Wissing macht Druck

Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur zum schleppenden Schließen von Funklöchern: "Das kann vielfältige Gründe haben, etwa weil Lieferverzögerungen, Bürgerinitiativen oder langwierige Genehmigungsverfahren den Ausbau ausbremsen." Die Gründe müssten jetzt genau erörtert werden, zusammen mit der Mobilfunkbranche. "Da wo Netzbetreiber in der Verantwortung stehen, sollte aus unserer Sicht aber auch von rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch gemacht werden, selbstverschuldete Verzögerungen zu sanktionieren", so Wissing.

Bundesnetzagentur in der Verantwortung

Sanktionen müsste die Bundesnetzagentur verhängen. Die Behörde überprüft die Versorgungsauflagen. Bei einem Verstoß drohen empfindliche Strafen. An diesem Montag tagt der Beirat der Behörde.

4G-Standard relativ flächendeckend - bei 5G hakt es

Rund 97 Prozent der Fläche sind nach Angaben der Bundesnetzagentur mit 4G versorgt. Aktuelle Zahlen zeigen, dass die Versorgung durch die Netzbetreiber mit dem neuesten Mobilfunkstandard 5G in der Fläche im Oktober 2022 bei rund 79 Prozent lag und somit um knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist.

"Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass die Versorgungsauflagen bis Ende 2022 von der Telekommunikationsbranche voraussichtlich nicht eingehalten werden", so Wissing. "In der Gigabitstrategie haben wir festgeschrieben, positive Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Ausbau zu beschleunigen." Das Baurecht solle vereinfacht und vereinheitlicht werde. Hier sieht Wissing die Länder in der Verantwortung, die Landesgesetze entsprechend schnell anzupassen.

Digitale Infrastruktur: Mehr Zusammenarbeit gefordert

Um die digitale Infrastruktur zu schaffen, müssten nach Ansicht des Bundesdigitalministers Staat und Wirtschaft deutlicher an einem Strang ziehen. Bei der digitalen Konnektivität solle Deutschland nicht mehr länger Mittelmaß sein, sondern in der Spitze mitspielen. "Im Mobilfunk müssen wir schnellstmöglich Funklöcher schließen. Die Netzbetreiber investieren viel Geld und treiben den Ausbau voran", so Wissing. Es fehle bislang eine Infrastruktur, "die ein modernes Land für das digitale Zeitalter braucht".

Alle Netzbetreiber werden Ziele wohl verfehlen

Wie aus einem Bericht der Bundesnetzagentur an ihren Beirat hervorgeht, wird voraussichtlich keiner der drei etablierten Betreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica die Ausbauauflagen bei 4G-Funklöchern erfüllen.