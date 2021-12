Israels Impfkampagne für Kinder läuft schleppend an

Schau zur Seite und zähl schnell bis fünf sagt der Krankenpfleger zu einem kleinen Jungen, dann setzt er die Spritze an und schon ist alles vorbei.

Der Junge heißt Tom, ist sechs Jahre alt und seine Eltern haben ihn in Tel Aviv gemeinsam zur Impfung begleitet. Um ihm etwas die Angst zu nehmen, erzählt Vater Adi. "Mir macht die Impfung keine Sorgen. Ich sehe sie nicht als Gefahr. Viele Eltern in unserem Umfeld warten noch ab. Sie haben es nicht eilig, denn für Kinder scheint es nicht bedrohlich zu sein."

Impfquote der Altersgruppe liegt bei 13 Prozent

Rund 1,2 Millionen Kinder im Alter von fünf bis elf gibt es in Israel. Gut drei Wochen nach Beginn der Kampagne liegt die Impfquote in dieser Altersgruppe nach offiziellen Angaben bei 13 Prozent. Viele Eltern sind noch skeptisch, räumt Israels Gesundheitsminister Nitzan Horowitz ein. Es gäbe auch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. "In den wirtschaftlich besser gestellten Ortschaften haben wir eine Beteiligung von rund 30 Prozent. In den ärmeren, schwächeren Bevölkerungsschichten hingegen sind die Zahlen sehr niedrig. Ja, das ist ein Problem", so Horowitz.

Impfskepsis bei streng-religiöse Juden und arabischen Israelis

Wie schon bei den anderen Altersgruppen ist die Impfskepsis auch bei den Kinderimpfungen unter streng-religiösen Juden und arabischen Israelis stärker ausgeprägt als im Bevölkerungsdurchschnitt. Viele Eltern sahen bisher auch keine medizinische Notwendigkeit, weil Corona-Erkrankungen bei Kindern meistens sehr milde ausfallen. Die Sorge vor der neuen Omikron-Variante könnte die Impfbereitschaft nun erhöhen. Bisher wurden die Kinderimpfungen vor allem in den Gesundheitszentren der Krankenkassen angeboten. Nun soll es einen Probebetrieb an Schulen geben, sagt Gesundheitsminister Horowitz. "Am Anfang wollten wir die Impfkampagne für Kinder nicht zu aggressiv starten, sondern einen geschmeidigen Einstieg ermöglichen. Die Eltern nehmen sich Zeit , beraten sich mit Ärzten, überlegen es sich gut und reden auch mit Freunden darüber."

Unterdessen steigen die Infektionszahlen in Israel wieder an und die Gruppe der Fünf- bis Elfjährigen ist besonders stark betroffen.