Schleppende Generaldebatte: Kinderbuch-Vergleiche im Bundestag

Bei der Generaldebatte im September hatte der Bundeskanzler alle überrascht. Sonst eher für seine ruhige, teilweise monotone Art der Reden bekannt - und von manchen kritisiert - legte Olaf Scholz (SPD) damals demonstrativ seine Rede beiseite und sprach frei. Er attackierte den Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) scharf und erhielt aus den Reihen der Ampel starken Applaus aus. Dieses Mal läuft es anders.

Merz kritisiert verpasste Chancen

Die Generaldebatte wird traditionell als Schlagabtausch über die Regierungspolitik genutzt. Sie gilt als die Stunde der Opposition. Als erstes spricht Unionsfraktionschef Friedrich Merz - mit Rückenwind: Denn erst am Vortag konnte die Union beim Kompromiss zum Bürgergeld viele ihrer Forderungen durchsetzen - zu seiner eigenen Überraschung, wie Merz sagte. Doch darauf geht Merz heute überraschenderweise nicht ein. Er stellt seine Rede unter das Motto "verpasste Chancen" und attackiert den Kanzler.

Scholz habe nach seiner Zeitenwende-Rede im Februar die Chance nicht genutzt, "verkrustete Strukturen aufzubrechen" und "vorurteilsfrei alle Besitzstände auf den Prüfstand zu stellen", beklagt der CDU-Politiker. Stattdessen versinke die Koalition in ständigem Streit. Wie genau Scholz die Chance hätte nutzen sollen, da bleibt Merz vage, spricht zum Beispiel vom Bürokratieabbau.

Schärfer wird der Oppositionsführer bei den Milliarden für die Bundeswehr. Seit der Bundestag "unter Zeitdruck" die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr verabschiedet hat, sei "bis zum heutigen Tag nicht ein einziger neuer Auftrag erteilt und nicht eine einzige Ausschreibung veröffentlicht worden."

Scholz zieht Vergleich mit "Alice im Wunderland"

Dann tritt Scholz ans Rednerpult. Bei der vorigen Generaldebatte hatte er nur ein Blatt Papier vor sich auf dem Pult liegen, das er nach wenigen Sätzen umdrehte, um frei zu sprechen. Diesmal klappt er in bedächtiger Scholz-Manier seine Rednermappe auf und holt zum Gegenschlag gegen Merz aus. Dessen Rede erinnere ihn an "Alice im Wunderland": "Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie klein und umgekehrt." Was zunächst logisch klinge, sei in Wahrheit "blanker Unsinn", liest Scholz aus seinem Manuskript vor.

Der Kanzler spricht energischer als sonst. Als Zweiter zu Wort zu kommen und auf seinen Gegner reagieren zu können, scheint Scholz die Chance zu geben, Fahrt aufzunehmen - im Gegensatz zu seinen Regierungserklärungen, die meist monoton daherkommen.

Kanzler: Bundeswehr verdient Sorgfalt

Den Schalter komplett auf Angriff wie im September legt Scholz aber nur in wenigen Momenten um. Vor allem dann, wenn er Merz' Bundeswehr-Kritik kontert. Die Union habe die Bundeswehr über Jahre vernachlässigt, jetzt brauche es einen geordneten, vernünftigen Pfadwechsel: "Die Bundeswehr hat es verdient, dass wir sorgfältig handeln", sagt der SPD-Politiker - und greift damit auf eine Selbstdarstellung zurück, auf die er in jüngster Zeit gern setzt: Er präsentiert sich als Politiker, der besonnen und sorgfältig handelt.

Der Kanzler sieht hier einen Gegensatz zu den unionsgeführten Vorgänger-Regierungen: "Diese Bundesregierung hat in 12 Monaten mehr in Gang gebracht, umgesetzt und aufgeräumt, als in den Regierungen der letzten 12 Jahre möglich war", ruft Scholz dem CDU-Chef entgegen. Von SPD, Grünen und FDP wird das kräftig beklatscht.

Eher unmotivierter Applaus für Scholz

Es sind diese Stellen, die Attacken auf die Union, die Scholz den meisten Applaus aus den Reihen der Ampelkoalition einbringen. Es ist eins der identitätsstiftenden Elemente, die die Koalition zusammenhalten. An vielen anderen Stellen in Scholz‘ Rede klatschen die Koalitionspartner eher unmotiviert - genauso wie bei den Auftritten der Fraktionschef von Grünen und FDP, Katharina Dröge und Christian Dürr.

Jeder stellt naturgemäß seine eigenen Erfolge innerhalb der Koalition heraus. FDP-Politiker Dürr lobt, dass die Koalition im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalte, auch wenn viele Schulden auf Sondervermögen ausgelagert sind. Grünen-Politikerin Dröge sieht einen großen Schub für die Erneuerbaren Energien und im Kampf gegen den Klimawandel.

Schlagabtausch wie im September bleibt aus

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel malt ein düsteres Bild der Lage: Rezession und Inflation zertrümmerten den Mittelstand. Weidel sieht Deutschland durch die Politik der Ampel zerstört. Auch der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch sieht eine "Verarmungslawine" im Winter anrollen und wirft der Ampel vor, Chaos zu stiften.

Der Chef der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, greift Scholz‘ Vergleich mit "Alice im Wunderland" auf. Ihm fällt beim Thema Illusion aber eher die Geschichte von Jim Knopf und dem Scheinriesen ein. Je näher man der Bundesregierung komme, desto kleiner würden ihre politischen Leistungen, ergänzt Dobrindt.

Insgesamt verläuft die Debatte im Vergleich zur überraschenden Scholz-Rede im September eher schleppend. Ein Schlagabtausch wie damals bleibt aus.