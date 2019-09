Schleierfahndung: Seehofer will stärkere Grenzüberwachung

Nach der Verlängerung der Grenzkontrollen zu Österreich hat Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt, die Schleierfahndung an allen Grenzen Deutschlands zu intensivieren. "Die Sicherheit fängt an den Grenzen an", erklärte der CSU-Politiker.

Seehofer schrieb in einer Erklärung via Twitter: "Neben der erneuten Anordnung von Grenzkontrollen zu Österreich habe ich angewiesen, dass die Bundespolizei die Schleierfahndung an allen anderen deutschen Binnengrenzen intensiviert. Wir haben alle Grenzen unseres Landes im Blick." Details nannte er zunächst nicht.

Das Bundesinnenministerium schrieb auf Twitter, der Schritt erfolge "zur besseren Bekämpfung der Sekundärmigration in Europa". Gemeint sind Migranten aus Nicht-EU-Ländern, die innerhalb Europas nach Deutschland weiterreisen. Bei Schleierfahndungen der Polizei gilt nicht die Voraussetzung eines konkreten Anlasses oder Verdachts.